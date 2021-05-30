200個工作機會 黃偉哲啟動台南版安心上工計畫

台南市長黃偉哲今天宣布啟動「台南版」安心上工計畫，將提供200個工作機會，6月2日公告，3日受理，分別於7日及15日上工，這項計畫不會影響領取中央津貼補助的資格。

台南市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例今天「+0」，但台南市政府衛生局長許以霖下午仍在台南市防疫記者會上公布彰化縣確診病例案7315在台南的足跡。許以霖說，彰化縣確診病例案7315曾於26日中午12時到台南市玉井市場，市府已完成清消。

在疫苗接種方面，許以霖表示，台南市加快接種腳步，28日施打5740劑，29日施打5366劑，預定今天完成中央這一波核撥給台南市共1萬3000劑疫苗的施打。

此外，台南市預定建置32個篩檢站，包括14家醫院、15個行政區衛生所、慈濟基金會捐贈2站及台積電捐贈1站；台南市半個月前也開始擴充檢驗量能，28日獲得衛生福利部疾病管制署認證CVOID-19的PCR篩檢，以後檢體就不必再送到中北部，省下等待時間。

許以霖同時證實社群網路傳出有北部確診者陸續移到某技術學院隔離，但人數不多，全在控制中，雙北機制已漸趨於穩定。

另外，黃偉哲也宣布啟動「台南版」安心上工計畫，他表示，許多行業受到疫情衝擊，在中央安心上工計畫7月上路前，「台南版」率先啟用，且不會影響領取中央津貼補助的資格。

勞工局長王鑫基表示，「台南版」安心上工計畫將提供200個工作機會，每小時新台幣160元，1個月工作80個小時，只要設籍台南市就能申請，6月2日公告，3日受理，其中50個工作機會5日公布，7日上工；其他150個工作機會11日公布，15日上工。

此外，市府也擔憂傳統市場可能成為防疫破口，經濟發展局長陳凱凌說，市府26日起在全市58處公有市場及59處民有市場共117處全面執行實聯制，縮減出入口及管制，自治會也會努力宣導；傳統市場周圍流動攤商，將由市府統一提供QR Code管控。

在百貨及大賣場等防疫作為上，市府已展開巡查，要求管控入場人數降載至1/2，以單一出入口管制，且在公寓大廈推動建置外送物品集中收集，避免外送人員進入。