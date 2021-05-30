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直播／確診破7千！ 今天新增355例本土個案、11例死亡

短時強降雨來襲！彰投豪雨 14縣市大雨

嘉市傳統市場全建置實聯制 共和市場各路口設QRcode

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市西市場已建置簡訊實聯制。圖／嘉市府提供
嘉市西市場已建置簡訊實聯制。圖／嘉市府提供

傳統市場被指仍人潮爆滿恐成疫情破口，嘉義市政府著手協助攤商建置簡訊實聯制，昨天完成最後1處、也是範圍最廣的共和市場，除了攤商有QRcode，因市場分布多個街道，也於各路口設QRcode，並在初一、十五加派人力在路口管制人流。

市府建設處指出，今天因下雨，市場人潮相對較少，且近期跟警方持續至各市場舉牌宣導，民眾不戴口罩比例下降許多，尚未有相關裁罰，仍呼籲民眾少前往傳統市場、去了需戴口罩、買完就走 、不逗留 、不聊天。

建設處指出，先前如東市場的實聯制都是用手簽，協助包括東市場、共和市場、西市場、永和市場建立簡訊實聯制，讓幾乎各攤位都有QRcode，讓民眾消費時可掃描。

其中範圍擴及多條道路的共和市場，建設處請共和市場自治會協助建置，不只各攤位，連街道出入口的電線桿都有QRcode，在昨天完成，另也懸掛10面「請務必戴口罩」紅布條、發放給攤販防護面罩、提供酒精，請自治會派人力巡視宣導，更研議初1、15及前1天還有假日，都加派人力在重要出入口提供酒精且管制人流。

嘉市西市場攤位有建置簡訊實聯制。圖／嘉市府提供
嘉市西市場攤位有建置簡訊實聯制。圖／嘉市府提供
嘉市共和市場的攤商昨天完成簡訊實聯制。圖／嘉市府提供
嘉市共和市場的攤商昨天完成簡訊實聯制。圖／嘉市府提供
嘉市共和市場的攤商已有簡訊實聯制。圖／嘉市府提供
嘉市共和市場的攤商已有簡訊實聯制。圖／嘉市府提供
嘉市府人員先前到東市場宣導做實聯制。圖／嘉市府提供
嘉市府人員先前到東市場宣導做實聯制。圖／嘉市府提供

實聯制 傳統市場 嘉義

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