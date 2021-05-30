嘉市傳統市場全建置實聯制 共和市場各路口設QRcode

傳統市場被指仍人潮爆滿恐成疫情破口，嘉義市政府著手協助攤商建置簡訊實聯制，昨天完成最後1處、也是範圍最廣的共和市場，除了攤商有QRcode，因市場分布多個街道，也於各路口設QRcode，並在初一、十五加派人力在路口管制人流。

市府建設處指出，今天因下雨，市場人潮相對較少，且近期跟警方持續至各市場舉牌宣導，民眾不戴口罩比例下降許多，尚未有相關裁罰，仍呼籲民眾少前往傳統市場、去了需戴口罩、買完就走 、不逗留 、不聊天。

建設處指出，先前如東市場的實聯制都是用手簽，協助包括東市場、共和市場、西市場、永和市場建立簡訊實聯制，讓幾乎各攤位都有QRcode，讓民眾消費時可掃描。