斥資近3000萬 台水公司汰換市道165白河管線

自來水公司六區處投入2817萬元，進行市道165線逾3公里管線汰舊換新上周竣工，除自來水口徑加大，管線也更換為鑄鐵管材質，嘉惠白河區馬稠後里、內角里等將近900戶居民及內角軍營訓練中心。

這段自來水施工路段在165線8K至9K+920公尺間，因當地自來水地下管線埋設多年，供水能量不敷需求，台水六區處列入年度管線汰換計劃，籌編2817萬元預算，將該地區原本管徑125、100、80公釐塑膠管(PVCP)，加大管徑汰換成200、100公釐的延性鑄鐵管(DIP)，汰換總長度達3.2公里。

而新管材質地延展性較佳，耐用年限可達40年以上，不易受外力破壞，可大幅降低管線破損漏水機率，提升供水量能。台水六區處表示，施工過程，因處於嘉義、白河往來主要幹道，車流頻繁，工安維護及降低交通衝擊，成為每日施工中極重要一環，感謝用路人配合。

台水六區處指出，為改善居民用水品質及降低漏水率，水公司每年都會針對逾使用年限及漏水頻率較高管線，優先納入年度管線汰換計畫。近年因全球性氣候變遷，自來水水源取用條件日趨嚴苛，供水難度日益提高，尤其目前旱象仍未解除，籲請鄉親貫徹節約用水。