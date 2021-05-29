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搶端午商機 知名酒店與食品大廠推精緻南北粽優惠促銷

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美食品今年與「全台最大王爺廟」南鯤鯓代天府合作，推出聯名平安粽。圖／奇美食品提供
奇美食品今年與「全台最大王爺廟」南鯤鯓代天府合作，推出聯名平安粽。圖／奇美食品提供

知名飯店端午節除爭取餐飲業績，也推出各款南北粽搶端午商機；桂田酒店今年端午推出「馥桂粽情意禮盒」，每盒880元，5月31日前預購9折優惠，大量訂購另有折扣優惠。

總經理張煜焜表示，由行政總主廚高文強、行政副總主廚陳錫熙聯手獻藝的「馥桂粽情意禮盒」，包括「八寶干貝粽」及「桂田經典粽」各3顆。禮盒提袋設計精緻有質感，具保冷效果，是公司行號、親友送禮或自用最佳選擇。

「八寶干貝粽」精選長糯米及干貝、櫻花蝦、鮑魚、香菇、栗子、鹹蛋黃、五花肉、花生等豐富的內餡食材。「桂田經典粽」精選五花肉、金鉤蝦、香菇、栗子、鹹蛋黃及花生。

訂購專線︰06-2438166，詳細資訊點閱桂田酒店官網。

奇美食品今年與「全台最大王爺廟」南鯤鯓代天府合作，推出聯名平安粽，以「范府千歲」Q版圖像結合保冷袋，包裝獨家販售「府城豐收粽」、「懷舊禪食粽」各2顆，加贈廟方「平安鹽祭福袋」，限量1600組宅配到家，讓民眾安心慶端午。

奇美食品表示，聯名平安粽一次包辦南、北部粽，原價650元，限定優惠價599元。相關訊息可查閱奇美食品官網或臉書粉絲團。

南部粽「府城豐收肉粽」特選台灣豬前腿、新社鮮美香菇、鬆軟甜栗、鹹蛋黃等在地傳統食材，搭配香滷魷魚絲。「懷舊禪食粽」採北部粽「米餡分明」工序，選用新社香菇、鈕扣菇和杏鮑菇3種菇類，粽米還加入薏仁及蓮子。

奇美食品今年與南鯤鯓代天府合作，推出聯名平安粽，送「平安鹽祭福袋」。圖／奇美食品提供
奇美食品今年與南鯤鯓代天府合作，推出聯名平安粽，送「平安鹽祭福袋」。圖／奇美食品提供
奇美食品今年與「全台最大王爺廟」南鯤鯓代天府合作，推出聯名平安粽。圖／奇美食品提供
奇美食品今年與「全台最大王爺廟」南鯤鯓代天府合作，推出聯名平安粽。圖／奇美食品提供
奇美食品今年與「全台最大王爺廟」南鯤鯓代天府合作，推出聯名平安粽。圖／奇美食品提供
奇美食品今年與「全台最大王爺廟」南鯤鯓代天府合作，推出聯名平安粽。圖／奇美食品提供
桂田酒店今年端午推出「馥桂粽情意禮盒」。圖／桂田酒店提供
桂田酒店今年端午推出「馥桂粽情意禮盒」。圖／桂田酒店提供
奇美食品今年與「全台最大王爺廟」南鯤鯓代天府合作，推出聯名平安粽。圖／奇美食品提供
奇美食品今年與「全台最大王爺廟」南鯤鯓代天府合作，推出聯名平安粽。圖／奇美食品提供
桂田酒店今年端午推出「馥桂粽情意禮盒」。圖／桂田酒店提供
桂田酒店今年端午推出「馥桂粽情意禮盒」。圖／桂田酒店提供
桂田酒店今年端午推出「馥桂粽情意禮盒」。圖／桂田酒店提供
桂田酒店今年端午推出「馥桂粽情意禮盒」。圖／桂田酒店提供

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