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確診者足跡遍及 台南佳里明起市區8里「人足跡」大消毒

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局第一時間已完成佳里果菜市場消毒，將再加強連續一周每天消毒。圖／市場提供
台南市環保局第一時間已完成佳里果菜市場消毒，將再加強連續一周每天消毒。圖／市場提供

昨天台南市確診個案中，西港區家庭群聚3人確診，其中20多歲兒子因工作關係，足跡遍及在佳里區，引起民眾恐慌，佳里區長朱雅宏和里長討論後，決定市區8里再一次全面大消毒，讓民眾可以安心，朱雅宏表示，在確診後的足跡點環保局都已經前往清消過，但不少民眾還是會擔心，和里長討論後決議從明天起4天再加強全面消毒。

六安里長林佩玲說，今天消息傳出後很多人疑惑和傳言，為何麥當勞附近明天要噴藥消毒一事？她請大家不要恐慌。這是昨晚決議進行區內的環境消毒作業，並請專業的消毒公司進行清消，由市府每年給各里13萬元基層建設暨精神倫理活動經費支出，因今年大多還沒有辦里民參訪，剛好把部分經費內來進行全面清毒。

林佩玲說，這次的消毒作業跟以往登革熱的噴藥作業不同，不是噴槍式的熱噴，而是一輛車跟著二位人員拉水管線噴藥的水噴方式進行，藥劑是加強的漂白水，這次不是噴水溝，而是以騎樓及騎樓外為重點，就是人足跡常走動的地方，所以請車輛儘量不放騎樓內好方便消毒，也務必將可食用的食物收好勿曝曬於外面，衣物更切記不要曝曬於外，以免退色。

佳里區長朱雅宏說，這次是以市區8里為主，郊區的8里就不列入，主要是因確診者的足跡是在市區為主，確診的雖是西港人，但主要足跡都在佳里區，雖然多是買餐飲停留時間不是很長，但民眾對於他活動的路徑還是有疑慮，因此才會再一次展開全面性大消毒，也感謝台南市議員蔡蘇秋金媒合義典科技公司提供本次佳里區和西港區環境消毒所需漂白水一批；西港區將用在慶安里及西港里的環境清潔消毒工作。

佳里區區內8里消毒時程：若遇下雨再機動調整。

忠仁里：5月30日（日）上午8：30

東寧里：5月30日（日） 下午13：30

安西里：6月1日（二）上午8：30

文新里：6月1日（二） 上午8：30全日

六安里：6月2日（三） 上午8：30全日

建南里：6月2日（三）

南勢里：6月2日（三） （佳里果菜市場連續7天消毒）

鎮山里：5月31日（一）

台南市議員蘇蔡秋金（中）媒合義典科技公司提供佳里區和西港區環境消毒所需漂白水。圖／取自西港區公所粉絲專頁
台南市議員蘇蔡秋金（中）媒合義典科技公司提供佳里區和西港區環境消毒所需漂白水。圖／取自西港區公所粉絲專頁

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