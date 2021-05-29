雲林良品掀網購「搶菜潮」 銷售千箱營業額破百萬

雲林縣政府在雲林良品電商平台網站推出「疫起要健康」防疫食品專區，上線2周掀起一波「網上搶菜潮」，營業額突破百萬；縣長張麗善表示，民生物資需求不會消失，雲林是全台農產「餚籃」，大眾所需、雲林Can Help，民眾可多利用網購，減少出門機會，降低社區傳染風險。

雲林推出防疫食品組合，包括蔬菜、生鮮豬肉、冷凍雞豬肉品等，應景端午節也可訂購多家農會推出的人氣名粽，皆由產區或廠商直接出貨，全程低溫配送，確保新鮮。

另還有調理即食免運組、高麗菜水餃異國料理組等輕鬆烹調即食組合，及乾拌麵、有機堅果飲、沖泡即食、乾糧、養生麵、元氣養生等眾多選擇。

經統計，此專區前十大消費排行榜為永程農產行雲林良品蔬永康蔬菜箱、雲林新社果菜樂家蔬菜箱、農場晃晃冷凍雞豬防疫箱、陞煇食品最強豬肉防疫箱、台全牧場生鮮免運組、萬源蔬果麵與蜂蜜組合、雲林金鑽鳳梨（10公斤／箱）、西螺農會黃金米肉粽（10顆）及雲林大西瓜（25台斤裝）。

農業處說，2周以來因全台各地湧入大批採購民眾，導致網站數度當機，在這波搶購潮中，賣出超過1100箱蔬菜箱，銷售額衝破百萬，顯見民生物資的需求，及消費者消費力龐大。

張麗善表示，由於訂單量暴增，採購潮比平常多出3倍，後端包裝人力出現不足問題，加上現在疫情期間欠缺人工，縣府和相關合作社研議每一束菜不裝袋出貨，相對多提供幾樣蔬菜補足包裝費，末端消費者仍有新鮮蔬菜可食。