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台南上午降雨 水庫浥注待觀察

中央社 / 台南29日電

台南市部分地區今天上午10時左右開始出現雨勢，市區及平地雨勢較明顯，位於山區的水庫集水區降雨情況還待進一步觀察。

台南原本一早還晴朗高溫，但9時、10時左右，部分地區雲層變厚，隨即出現降雨，不少民眾聽到滴滴答答雨聲，各社群網站及通訊軟體都有不少相關留言及訊息轉傳，關心降雨是否可助舒緩旱象。

據交通部中央氣象局觀測資料，這波雨勢在永康區、麻豆區、北區、安南區、佳里區及七股區等較明顯，多集中平地及沿海一帶，至中午12時止，永康、麻豆及北區累積雨量有13.5毫米、柳營9毫米與安南7毫米。

經濟部水利署南區水資源局觀測資料顯示，至中午12時止，烏山頭水庫集水區有6毫米雨量，其他水庫集水區還沒降雨。

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