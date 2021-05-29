弱勢津貼最快6月3日撥款 台南7萬多人受益

中央公布第一波疫情紓困方案，台南市社會局為迅速啟動撥款程序，已請各區公所調查更新弱勢民眾名冊，首次弱勢津貼最快在6月3日即可撥入民眾帳戶，預估7萬多人受益。另外，因應疫情急難紓困預計6月7日開放線上申請，市長黃偉哲說，已要求公所從速、從簡、從寬、受理申請案件，讓經濟弱勢民眾盡快得到幫助。

南市社會局指出，這一次加發弱勢津貼，為避免群聚感染，民眾不必親自到區公所申請，改由社會局彙整衛福部「弱勢E關懷」系統中符合資格的名單，提供給中央直接撥款到民眾指定帳戶。

此次發放對象為今年5月列冊領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼或子女（含孫子女）教育補助，以及經政府列冊且未領取前項各款補助的低收入戶及中低收入戶兒童與少年。社會局表示，首批加發津貼採一次性撥付3個月共4500元，若民眾因故無法提供匯款帳戶，將另以匯票掛號寄送。

另外，因應疫情急難紓困原則與去年相同，原有工作因疫情請假或無法從事工作（含每月工作收入減少），導致家庭生計受困；未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險；未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼；依戶籍內全部人口存款（戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算平均每人每月生活費未逾今年當地每人每月生活費2倍者。

社會局表示，符合資格者，每戶發給1至3萬元，去年符合急難紓困資格的人這次不用再申請，由衛福部主動勾稽比對相關資料；去年未符合資格者也不需再提申請，將調去年申請的資料比對審查，若符合將列冊發給；新申請者則採線上申辦，衛福部預計6月7日開放。