遊覽車工作人員未戴口罩 嘉縣府函送新北市裁處

嘉義縣衛生局長趙紋華今天表示，因應新冠肺炎，縣治特區設有集中檢疫所，昨晚有遊覽車載送解除居家隔離者回新北市，車上工作人員未戴口罩，經蒐證後函送新北市府裁處。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，北部居家隔離者收容空間不足，由衛福部分配到各縣市的集中檢疫所。趙紋華指出，嘉義縣治特區一帶設有2處集中檢疫所。

昨晚民眾發現嘉義縣檢疫所附近，出現3輛遊覽車準備載送解除隔離者，其中1名遊覽車工作人員上下車都沒戴口罩，轉向媒體爆料。對此，趙紋華指出，相關人員將載送新北市，嘉義縣衛生局已蒐集相關證據函送新北市政府裁處。

趙紋華呼籲，北部相關縣市政府如有派人至嘉義載送隔離者，要約束工作人員、彼此尊重；現在同島一命，大家相互照顧，一定要遵守外出戴口罩。

除嘉義縣設有檢疫所，媒體報導，中央徵召位於嘉義市中油嘉義訓練所宿舍為檢疫所。

對此，嘉義市衛生局長廖育瑋表示，集中檢疫所為中央徵用、中央權責，何時啟用收容或收多少病患，地方無法說明；若確實有被徵用及收容，會請中油確實做好衛生、垃圾管理，市府也會加強周邊環境清潔消毒。