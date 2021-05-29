不願30名員工放無薪假 台南老字號餐廳開賣外帶飯捲

疫情重創餐飲業者，加上台南市禁止內用、只能外帶，不少餐廳和小吃攤乾脆停業，台南老字號福樓餐廳原本也暫停營業5天，但不願30名員工放到無薪假，今天結合傳統台菜開賣外帶飯捲，並推出「主廚在你家」，想吃什麼料理都可請餐廳代煮外帶，希望讓員工在疫情期間受到的衝擊降到最低。

許多餐廳因應防疫措施，改做便當外帶，原本主打賣合菜的福樓餐廳也推出便當，業者蔡素琴說，疫情越來越嚴峻，日前曾經一天都沒人來內用，當天只賣出10個便當，但上班的正職員工就有20人，虧很多，後來決定5月24日到28日先暫停營業。

蔡素琴說，餐廳約有30名正職員工，若他們沒工作就影響30個家庭的生計，「為了不讓他們放無薪假，再怎樣也要撐下去」，因此除了便當持續販售之外，今天開始在餐廳外頭擺攤，用紫米做飯捲，加入宮保雞丁、鳳梨蝦球、秋刀魚、三杯雞腿、炸蚵、麻油豬入、牛肉等台菜，並有特別為素食者準備的時蔬米筍口味，還有嫩雞沙拉、手工涼麵等輕食，方便大家帶著走。

另外，消費者雖然無法內用，但餐廳也推出「主廚在你家」活動，想吃任何料理都可在前一天打電話預訂，約好時間來外帶。