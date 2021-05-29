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台南下雨了！ 曾文水庫蓄水大跌 南水局：盼多下點

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫發電放水轉存烏山頭水庫後，蓄水率會降至3.6%以下。記者吳淑玲／攝影
曾文水庫發電放水轉存烏山頭水庫後，蓄水率會降至3.6%以下。記者吳淑玲／攝影

氣象局發布將有梅雨鋒面通過，台南地區上午也出現短暫降雨，山區農民苦等雨水，但楠西農民說，芒果果實已經定型，已經來不及，但對芭樂及龍眼等果樹有幫助；水利署南區水資源局在梅雨前啟動曾文水庫發電放水，「轉存」至烏山頭水庫，將持續至明天，預計放流量1221萬立方公尺，曾文水庫蓄水率會降至3.6%以下，南水局副局長鄒漢貴表示，在梅雨到前發電放水是避免 雨勢太大濁度飆高影響供水，也避免太多泥沙流入烏山頭水庫。

「終於聞到下雨的味道」、「好開心聽到雨聲」，台南約在上午11點許陸續下雨，許多民眾在臉書上分享久旱逢甘霖的喜悅，但可惜上午雨勢持續約10多分鐘，很快就又出太陽，楠西山區也在近12點時開始下雨，但果農說對芒果而言，雨已經太晚下了。

南區水資源局提前因應，把曾文水庫蓄水由曾文電廠發電放水，從27日晚間7點起預計至明天上午10點止，引流量1221萬立方公尺，曾文水庫蓄水會剩下1萬8000立方公尺左右，蓄水率3.59%。今天降雨若下在平地及海邊對水情助益不大，必須要降在集水區。

鄒漢貴指出，曾文、烏山頭水庫和南化水庫，目前都在低水位，這波梅雨鋒面能對南部帶來多少降雨量，還有待觀察，但一般梅雨降雨都有限，前二波梅雨曾文水庫幾乎沒有動靜，要紓解旱象可能要等到颱風豪雨，5月已經進入汛期，在旱澇交接時，民眾除力行節約用水，也要做好防汛的準備。

台南山區終於降雨，對芒果助益不大，但有助芭樂及龍眼生長。圖／楊沁涓提供
台南山區終於降雨，對芒果助益不大，但有助芭樂及龍眼生長。圖／楊沁涓提供

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