警界染疫風聲鶴唳 派出所搶先設「滅菌門」消毒淨身
疫情持續升溫，在第一線配合防疫工作的警察人員陸續傳出確診消息；台南市善化警分局善化派出所自力救濟升級防疫，率先裝設「滅菌門」消毒淨身，讓在外執勤的員警，回到派出所時，都能夠先讓滅菌門噴霧全身消毒，保護必須在外面對各種狀況的基層員警健康。
警方表示，員警在外值勤回派出所時，身上穿的制服難免都會有一些細菌殘留，甚至民眾來派出所報案時，身上也會有細菌，此時利用「滅菌門」消毒淨身，可直接把同仁及民眾身上的細菌都消滅掉，徹底減少傳染風險。
這套「滅菌門」消毒設備，是由善化派出所義警民防顧問團長蘇雪紅；為保護第一線員警安全所裝設，顧問團所贈送的超音波滅菌加濕機，內加二氧化氯淨化，能在極短的時間內殺滅環境中99.99%的細菌、真菌、微菌，甚至是頑固的病毒，都很有顯著效果，疫情過後還能作為空間降溫的好幫手。
善化分局表示，防疫期間，保護第一線同仁的安全是社會及大家的責任，希望國人都能管好自己，進而保障別人的安全，並透過這套消毒設備，徹底減少傳染風險。
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