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南市公部門暑期工讀釋出80職缺 受理郵寄報名至5月31日

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公部門暑期工讀職缺受理報名。圖／市府提供
台南市公部門暑期工讀職缺受理報名。圖／市府提供

台南市政府「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，各局處釋出80個職缺，提供學生7月到8月暑期工讀，只要設籍在南市並就讀國內的大專院校及研究所在學學生即可報名，提醒大家要把握機會，受理報名至5月31日（周一）截止（以郵戳為憑）。

勞工局表示，本次甄選作業因應新冠肺炎（COVID-19）疫情取消現場面試，將採書面審查甄選，欲報名者請至勞工局職訓就服中心官網下載報名表（連同自傳及切結書等），填妥後以掛號郵遞寄送至臺南市政府勞工局職訓就服中心收（地址：730201台南市新營區民治路36號 世紀大樓10樓）。

本次暑期工讀計有勞工局、工務局、水利局、民政局、衛生局、原住民族事務委員會、客家事務委員會、南瀛科學教育館、山上區公所、中西區公所、仁德區公所、北區區公所、安平區公所、後壁區公所、新營區公所、學甲區圖書館、七股區圖書館、西港區圖書館、鹽水區圖書館共19個機關單位提報25支專案計畫，釋出80個工讀名額。洽詢電話（06）6330820。

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