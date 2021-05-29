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蚵仔盛產碰上疫情蚵農叫苦 嘉縣府助網路銷售直送到家

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
蚵仔盛產碰上疫情蚵農叫苦，嘉義縣府協助網路銷售直送到家。圖／嘉縣府提供
蚵仔盛產碰上疫情蚵農叫苦，嘉義縣府協助網路銷售直送到家。圖／嘉縣府提供

嘉義縣是蚵仔主要產地，每年端節前5至9月是盛產季節，碰上疫情又急又快，餐廳、夜市及小吃生意需求減少，衝擊蚵農生計，縣府協助蚵農利用多元通路銷售，縣府說，目前產地價格還維持在每台斤160元。

蚵農說，端午節前是蚵仔收成旺季，生長期沒豪大雨，原以為是豐收年，沒想到，碰上新冠肺炎社區感染大爆發，防疫三級延長，餐廳、夜市、小吃店銷量大減，連帶影響剖蚵工收入。

縣府協助漁企業、漁民及蚵農擴大產地直銷，包括透過電商、社群、宅配等多元銷售管道，目前在「東森購物」設置嘉義優鮮館，也輔導漁民進入「鱻漁購」、「台灣好農」、「直接向農夫買」等購物平台，並在農業處臉書及官網，整合蚵仔生產者訂購資訊，另嘉義區漁會官網也有線上訂購服務，讓消費者在家防疫，不用出門只要透過網路或電話訂購，就可以將優質蚵仔宅配送到家。

縣府農業處說，嘉縣蚵仔養殖海域廣達1萬公頃，年產量9181公噸，佔全國47.15%，產值達11.72億元，東石、布袋許多沿海村落蚵仔相關行業維生，形成特殊漁鄉風情，有外傘頂洲天然屏障，海域未受工業汙染，孕育蚵仔肥美鮮甜，「東石蚵」、「布袋蚵」名聞全國。

縣府向漁業署反映，漁業署正擬訂紓困及協洽量販通路產銷等措施，後續會與縣府，漁會合作協助蚵農、漁民度過疫情難關。歡迎民眾多選購嘉義優質蚵仔。

嘉義縣農業處官網訂購資訊https://bit.ly/2To4N3J

嘉義縣農業處臉書訂購資訊https://bit.ly/3yJBN6u

蚵仔盛產碰上疫情蚵農叫苦，嘉義縣府協助網路銷售直送到家。圖／嘉縣府提供
蚵仔盛產碰上疫情蚵農叫苦，嘉義縣府協助網路銷售直送到家。圖／嘉縣府提供

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