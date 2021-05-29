疫情肆虐衝擊弱勢老人、街友 嘉義縣照顧服務不中斷

新冠肺炎疫情進入社區感染，全台防疫三級延長到6月14日，衝擊各行各業，尤其弱勢老人、街友處境，讓人憂心，嘉義縣照顧服務不中斷，面對疫情，翻轉社區關懷據點及長照機關的傳統服務模式；委託嘉義縣志願協會志工主動訪視街友，送物資及口罩，避免成為防疫死角。

社區關懷據點、社區式長照機構 (日間照顧、家庭托顧等)因疫情暫停服務，長輩待在家裡，嘉縣提供服務不中斷，縣長翁章梁指示各團體電話問安，了解長輩生活狀況，給予關懷支持。

嘉義基督教醫院新港及太保市日間照顧中心，規畫直播進行身體律動健康操，教導照顧者引導長輩讓身體動一動，讓長輩在家不會無聊，與停課孩子一起線上學習，加上認知訓練、生活感引導等照顧。

天主教中華聖母基金會特別設計「老寶貝在家日課表」，讓長輩維持穩定生活作息，讓照顧失智長輩家屬別擔心，可搜尋天主教中華聖母基金會Youtube頻道「失智症照護小技巧」，減少家庭照顧者生活上手足無措的困擾。

針對有急迫需求弱勢及獨居長輩，部分據點提供無接觸送餐服務，弘道老人福利基金會嘉義服務處設計個人化及通用版在宅工作包，提供物資乾糧及耆樂居計畫設計活動教具，在家也能輕鬆上手，練習手部運動、訓練邏輯力等等，適合全家大小一起挑戰，送愛到宅。