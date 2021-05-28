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北港鬧區大樓鋼架搖搖欲墜 縣府限期拆除否則將開罰

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
縣府和公所會同建築師登樓查驗，認為還是拆除確保安全為宜。記者蔡維斌／翻攝
縣府和公所會同建築師登樓查驗，認為還是拆除確保安全為宜。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣北港鎮鬧區中心「亞太大樓」頂樓外凸的巨大裝飾鋼架斑剝傾斜，搖搖欲墜，由於大樓位於人車最多的市中心，雲林縣府今天會勘後，要求大樓住戶須在今年6月30日期限前，完成拆除，否則不排除依建築法對大樓住戶開罰，且所造成的公共危險刑責也由住戶自負。至於這段期間是否封路，北港鎮公所將依現況評估後再決定。

北港鎮鬧區的亞太住商大樓，是北港最大的高樓建築群，最近位於文化路的C棟大樓頂樓巨大裝飾鋼架，被發現已剝離牆面，傾斜欲墜，岌岌可危，今天雲林縣府建設處會同北港鎮公所及建築師蘇照茂、縣議員蔡孟真助理蔡欣耘及多位住戶代表登樓查驗，發現這座巨大的圓孤形鋼架基座水泥已斑剝龜裂，鋼架出現脫移傾斜。

經勘驗後，認定確有危險性，若再有地震，可能會發生鋼架斷裂墜落的危險，因而決定除，縣府也已陸續發文的亞太大樓住戶，要求以公寓大廈管理條例共同分擔維修費用，否則不排除依建築法對住戶開罰，可罰6萬到30萬元。由於大樓位處人車多的地段，縣府並要求在6月30日前完成拆除，以保人車安全。

至於這段期間是否對大樓前的文化路實施封路，鎮公所表示，將會請警方多加留意，必要時不排除封路，以防萬一。

北港鬧區中心的亞太大樓，頂樓裝飾鋼架中的一座，出現斑剝傾斜，搖搖欲墜岌岌可危，引起民眾恐慌，縣府實勘後要求盡速拆除，以保安全。記者蔡維斌／翻攝
北港鬧區中心的亞太大樓，頂樓裝飾鋼架中的一座，出現斑剝傾斜，搖搖欲墜岌岌可危，引起民眾恐慌，縣府實勘後要求盡速拆除，以保安全。記者蔡維斌／翻攝
縣府和公所會同建築師登樓查驗，認為還是拆除確保安全為宜。記者蔡維斌／翻攝
縣府和公所會同建築師登樓查驗，認為還是拆除確保安全為宜。記者蔡維斌／翻攝
北港鬧區中心的亞太大樓，頂樓裝飾鋼架中的一座，出現斑剝傾斜，搖搖欲墜岌岌可危，引起民眾恐慌，縣府實勘後要求盡速拆除，以保安全。記者蔡維斌／攝影
北港鬧區中心的亞太大樓，頂樓裝飾鋼架中的一座，出現斑剝傾斜，搖搖欲墜岌岌可危，引起民眾恐慌，縣府實勘後要求盡速拆除，以保安全。記者蔡維斌／攝影
北港鬧區中心的亞太大樓，頂樓裝飾鋼架中的一座，出現斑剝傾斜，搖搖欲墜岌岌可危，引起民眾恐慌，縣府實勘後要求盡速拆除，以保安全。記者蔡維斌／翻攝
北港鬧區中心的亞太大樓，頂樓裝飾鋼架中的一座，出現斑剝傾斜，搖搖欲墜岌岌可危，引起民眾恐慌，縣府實勘後要求盡速拆除，以保安全。記者蔡維斌／翻攝
北港鬧區中心的亞太大樓，頂樓裝飾鋼架中的一座，出現斑剝傾斜，搖搖欲墜岌岌可危，引起民眾恐慌，縣府實勘後要求盡速拆除，以保安全。記者蔡維斌／攝影
北港鬧區中心的亞太大樓，頂樓裝飾鋼架中的一座，出現斑剝傾斜，搖搖欲墜岌岌可危，引起民眾恐慌，縣府實勘後要求盡速拆除，以保安全。記者蔡維斌／攝影

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