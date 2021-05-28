台南西港20多歲確診蔬菜託運商 這兩處果菜市場大消毒

台南市今天新增6例本土個案，其中家住西港的家庭群聚3個案中，案號7009據了解是蔬菜託運業者，足跡調查密集到麻豆與佳里果菜市場，台南市農產運銷公司表示，據了解其工作時間都在半夜10點多下貨，未與市場營業時間重疊。市場工作人員均未與其接觸，但已全面加強清毒。另該場與案號7009有接觸史之人員，己依相關防疫規定進行採驗，並匡列自主健康管理。

台南市農產運銷公司所管轄玉井、新化和佳里及麻豆市場，已從5月18日起進場人即實施實聯制、量測體溫及戴口罩，目前佳里、麻豆兩市場，已經全面清消，並自即日一周起每日消毒，請消費者安心入場。

台南市今天新增西港區案7007、7008開車到板橋找大女兒而染疫，再傳染給兒子案7009；依照市府公布的足跡，20 歲的兒子疫調結果，18到21日、24到26日上午8時到下午5時半去工作，18到22日及24到25日到佳里果菜市場、麻豆轉運站果菜市場，18日下午4到6時曾去新營區復興路的大台中五金百貨，22日上午10時30分梁二哥美食停留10分鐘、11時佳里區文化路的現金商行，23日下午6時到西港區斟茶飲料店停留5分鐘。24日到東山區下午4時到6時去成利號，6時10分到40分在佳里區楚萱髮藝館剪髮，6時40分到50分去佳里區香靜素食館。

佳里區長朱雅宏表示，西港和佳里是同一生活圈，足跡地點昨天已都完成全面消毒，案7007是無症狀確診，足調雖多處在佳里但停留時間都不長，除了因工作在佳果果菜市場比較常出現，環保局消毒外，也和里長聯繫會再加強清毒一次，也請民眾不要恐慌，只要落實防疫，在戶外隨時戴口罩及勤洗手，避免不必要的外出。