快訊

宗教團體開第一槍！國際佛光會申請進口50萬劑嬌生疫苗

整理包／好想打疫苗！看台灣採購疫苗到貨進度表 莫德納、AZ差異在哪裡？

台南西港20多歲確診蔬菜託運商 這兩處果菜市場大消毒

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
佳里果菜市場全面消毒。圖／市場提供
佳里果菜市場全面消毒。圖／市場提供

台南市今天新增6例本土個案，其中家住西港的家庭群聚3個案中，案號7009據了解是蔬菜託運業者，足跡調查密集到麻豆與佳里果菜市場，台南市農產運銷公司表示，據了解其工作時間都在半夜10點多下貨，未與市場營業時間重疊。市場工作人員均未與其接觸，但已全面加強清毒。另該場與案號7009有接觸史之人員，己依相關防疫規定進行採驗，並匡列自主健康管理。

台南市農產運銷公司所管轄玉井、新化和佳里及麻豆市場，已從5月18日起進場人即實施實聯制、量測體溫及戴口罩，目前佳里、麻豆兩市場，已經全面清消，並自即日一周起每日消毒，請消費者安心入場。

台南市今天新增西港區案7007、7008開車到板橋找大女兒而染疫，再傳染給兒子案7009；依照市府公布的足跡，20 歲的兒子疫調結果，18到21日、24到26日上午8時到下午5時半去工作，18到22日及24到25日到佳里果菜市場、麻豆轉運站果菜市場，18日下午4到6時曾去新營區復興路的大台中五金百貨，22日上午10時30分梁二哥美食停留10分鐘、11時佳里區文化路的現金商行，23日下午6時到西港區斟茶飲料店停留5分鐘。24日到東山區下午4時到6時去成利號，6時10分到40分在佳里區楚萱髮藝館剪髮，6時40分到50分去佳里區香靜素食館。

佳里區長朱雅宏表示，西港和佳里是同一生活圈，足跡地點昨天已都完成全面消毒，案7007是無症狀確診，足調雖多處在佳里但停留時間都不長，除了因工作在佳果果菜市場比較常出現，環保局消毒外，也和里長聯繫會再加強清毒一次，也請民眾不要恐慌，只要落實防疫，在戶外隨時戴口罩及勤洗手，避免不必要的外出。

口罩

延伸閱讀

別用酒精噴手機！三大NG消毒方式你中了嗎 餐巾紙、毛巾擦也母湯

化學兵消毒士林福港街 霧茫茫

高檢署1書記官回報疑確診 大樓消毒同事居家辦公

影／不消毒、量體溫硬闖超市吃罰單 嬤飆罵：你們走開

相關新聞

台南西港20多歲確診蔬菜託運商 這兩處果菜市場大消毒

台南市今天新增6例本土個案，其中家住西港的家庭群聚3個案中，案號7009據了解是蔬菜託運業者，足跡調查密集到麻豆與佳里果...

嘉惠電廠二期遭投訴未取得電廠執照發電 電廠：試運轉

遠東集團旗下亞泥轉投資的嘉義縣民雄鄉民營嘉惠電廠，遭附近松山村民投訴指稱，台電因缺電協調嘉惠電廠二期，以測試運轉發電，但...

支持第一線醫護公務員防疫 台南市議員李鎮國捐贈面罩

疫情嚴峻，如臨大敵的醫護人員站在第一線防疫，台南市議員李鎮國今天贈送300片防護面罩至高雄榮總台南分院，為醫護人員加油打...

因應萊豬！轉型補助今啟動 雲林抽籤選出受輔豬場

因應萊豬進口，雲林縣政府彙整縣內豬農需求提送計畫書，向中央爭取4億9870萬元進行養豬場設施設備整體改善，日前獲農委會核...

台南梅雨何時到？水利局：近期這兩天明顯有雨部署防汛

台南市水利局今天邀請天氣風險公司彭啟明博士、成大防災中心副主任李心平及局內各主管進行視訊召開鋒面前水情分析及應變整備會議...

雲林這棟大樓比疫情更令人恐慌 頂樓巨大鋼架搖搖欲墜

位於雲林縣北港鎮鬧區中心最大的高樓建築群「亞太大樓」，被發現位於頂樓外凸的巨大裝飾鋼架已斑剝傾斜，搖搖欲墜，由於大樓緊鄰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。