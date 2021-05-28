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嘉惠電廠二期遭投訴未取得電廠執照發電 電廠：試運轉

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉民營嘉惠電廠二期機組試運轉。圖／嘉惠電廠提供
嘉義縣民雄鄉民營嘉惠電廠二期機組試運轉。圖／嘉惠電廠提供

遠東集團旗下亞泥轉投資的嘉義縣民雄鄉民營嘉惠電廠，遭附近松山村民投訴指稱，台電因缺電協調嘉惠電廠二期，以測試運轉發電，但嘉惠二期還未取得發電執照，為何可以發電？又前陣子聽到幾次從電廠傳出來類似的爆炸聲，嚇壞居民。

村民說，他們住民營嘉惠電廠附近，前陣子，聽到幾次從嘉惠電廠傳出來類似的爆炸聲，嚇壞村民，村民有人去報警處理，最後不了了之，如果嘉惠二期未通過公安、環保空汙及水汙，以及環保署環評稽查及取得法定執照，為何可以發電? 不就是一顆危險的未爆彈嗎？

村民表示，如果台電為了掩蓋不缺電，以試運轉的名義，讓嘉惠二期發電，不顧村民的健康及安全，「難道我們鄉下人的命就不值錢嗎? 政府何在? 法令何在? 公平正義何在?，請救救我們這些村民」。

嘉惠電廠公關襄理紀正釘說，嘉惠電廠是用天然氣發電，1999年通過電廠一期環評，共有3部機組發電，後來因需求電力增加，新增1部機組，3年前通過環評差異評估，目前進行試運轉，1個月前機組試俥運轉一度不順，產生較大聲響及蒸氣，並不是爆炸。

紀正釘表示，等試運轉完成，經相關單位檢查公安、環保等相關項目合格，才能正式發電，電廠無安全環保疑慮，請村民安心。縣府環保局說，嘉惠電廠通過環評，電廠使用天然氣發電，環保局對空氣品質會嚴格把關；經發處說，電廠屬特殊行業，建照執照等相關證照由中央審查核發

嘉義縣民雄鄉民營嘉惠電廠二期機組試運轉。圖／嘉惠電廠提供
嘉義縣民雄鄉民營嘉惠電廠二期機組試運轉。圖／嘉惠電廠提供

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