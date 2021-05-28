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支持第一線醫護公務員防疫 台南市議員李鎮國捐贈面罩
疫情嚴峻，如臨大敵的醫護人員站在第一線防疫，台南市議員李鎮國今天贈送300片防護面罩至高雄榮總台南分院，為醫護人員加油打氣、表達關心，「希望能對防疫人員盡一份棉薄防護力量，致上誠摯的感佩之意」。
李鎮國說，醫護人員默默地為我們承受巨大的染疫風險與壓力，辛苦的付出，非一般人所能想像，他能感同身受，也受到林進旺前議員默默為社會付出捐贈3500片給第一線執勤員警的影響，效法捐贈。
院方表示，感謝李議員對醫護人員的關心與祝福，在這個時機點就是雪中送炭，對防疫前線醫護人員最務實的鼓勵和支持。李鎮國計畫再送300片防護面罩給永康區公所、戶政及清潔隊等爲第一線的接觸服務工作人員。
李鎮國呼籲民眾遵守各項防疫政策和規定，他表示，這不但是保護了自己也保護及尊重了他人，更減少辛勤勞苦的醫護人員及各單位行政人員不必要的工作壓力及染疫風險，「全民防疫人人有責，珍愛生命，同心協力共度難關，讓我們為彼此加油，為台灣加油」。
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