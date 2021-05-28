支持第一線醫護公務員防疫 台南市議員李鎮國捐贈面罩

疫情嚴峻，如臨大敵的醫護人員站在第一線防疫，台南市議員李鎮國今天贈送300片防護面罩至高雄榮總台南分院，為醫護人員加油打氣、表達關心，「希望能對防疫人員盡一份棉薄防護力量，致上誠摯的感佩之意」。

李鎮國說，醫護人員默默地為我們承受巨大的染疫風險與壓力，辛苦的付出，非一般人所能想像，他能感同身受，也受到林進旺前議員默默為社會付出捐贈3500片給第一線執勤員警的影響，效法捐贈。

院方表示，感謝李議員對醫護人員的關心與祝福，在這個時機點就是雪中送炭，對防疫前線醫護人員最務實的鼓勵和支持。李鎮國計畫再送300片防護面罩給永康區公所、戶政及清潔隊等爲第一線的接觸服務工作人員。