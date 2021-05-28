因應萊豬！轉型補助今啟動 雲林抽籤選出受輔豬場
因應萊豬進口，雲林縣政府彙整縣內豬農需求提送計畫書，向中央爭取4億9870萬元進行養豬場設施設備整體改善，日前獲農委會核列1億2500萬元，為使補助效益最大化，今天由縣長張麗善透過視訊直播方式，向豬農說明通案型補助及競爭型補助方式、程序及受理時間。
縣長張麗善指出，雲林養豬頭數及戶數全國第一，去年宣布開放萊豬進口，豬農擔心權益受損，消費者也憂心食安，為此中央祭出百億基金，縣府統整豬農的需求，提出4億9870萬需求，中央只核定1億2500萬，杯水車薪，無法滿足養豬大縣的整體需求。
因應疫情，縣府今天透過直播視訊向養豬農說明，張麗善指出，已爭取1億2500萬元將協助養豬農改善飼養環境，經費分通案型及競爭型2種，因經費有限，今天以公開、公平、公正方式，透過林金陽律師的見證，抽出35場通案型補助養豬場，每場補助100萬元經費，另競爭型補助預計補助9場，須提出整體規劃計畫書，經評審後排序補助順位，每場最高補助上限1000萬。
張麗善強調，許多養豬設施老舊不堪、汙水池量能不足，希望透過養豬場現代化轉型升級補助，協助縣內養豬場成立示範場，雲林推動零瘦肉精豬肉，導入區塊鏈溯源技術，從飼料、畜牧、屠宰、分切加工到餐桌，讓民眾清楚掌控生產過程，讓全台消費者對雲林豬肉有信心。
農業處長吳芳銘也說，養豬場申請補助意願踴躍，截至5月10日止有467場登記，縣府採抽籤排序，依序受理申請，將補助分群分流使效益最大化。競爭型補助則於即日起至今年6月30日止(考量疫情延長受理時間)，有意提出申請的豬場，請依格式送交雲林縣政府農業處畜產科受理。
如有問題可洽以下窗口：麥寮、台西、東勢、四湖、口湖、水林、北港可電05-5522522吳小姐。
褒忠、元長、土庫、虎尾、斗南、大埤、古坑請打05-5522520施小姐。崙背、二崙、西螺、斗六、莿桐、林內電洽05-5522517張小姐。或049-2345290輔導團隊吳小姐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言