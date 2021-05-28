因應萊豬！轉型補助今啟動 雲林抽籤選出受輔豬場

因應萊豬進口，雲林縣政府彙整縣內豬農需求提送計畫書，向中央爭取4億9870萬元進行養豬場設施設備整體改善，日前獲農委會核列1億2500萬元，為使補助效益最大化，今天由縣長張麗善透過視訊直播方式，向豬農說明通案型補助及競爭型補助方式、程序及受理時間。

縣長張麗善指出，雲林養豬頭數及戶數全國第一，去年宣布開放萊豬進口，豬農擔心權益受損，消費者也憂心食安，為此中央祭出百億基金，縣府統整豬農的需求，提出4億9870萬需求，中央只核定1億2500萬，杯水車薪，無法滿足養豬大縣的整體需求。

因應疫情，縣府今天透過直播視訊向養豬農說明，張麗善指出，已爭取1億2500萬元將協助養豬農改善飼養環境，經費分通案型及競爭型2種，因經費有限，今天以公開、公平、公正方式，透過林金陽律師的見證，抽出35場通案型補助養豬場，每場補助100萬元經費，另競爭型補助預計補助9場，須提出整體規劃計畫書，經評審後排序補助順位，每場最高補助上限1000萬。

張麗善強調，許多養豬設施老舊不堪、汙水池量能不足，希望透過養豬場現代化轉型升級補助，協助縣內養豬場成立示範場，雲林推動零瘦肉精豬肉，導入區塊鏈溯源技術，從飼料、畜牧、屠宰、分切加工到餐桌，讓民眾清楚掌控生產過程，讓全台消費者對雲林豬肉有信心。

農業處長吳芳銘也說，養豬場申請補助意願踴躍，截至5月10日止有467場登記，縣府採抽籤排序，依序受理申請，將補助分群分流使效益最大化。競爭型補助則於即日起至今年6月30日止(考量疫情延長受理時間)，有意提出申請的豬場，請依格式送交雲林縣政府農業處畜產科受理。

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