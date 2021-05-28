嚇阻群聚 台南市啟用戶外警示系統

新冠肺炎疫情蔓延，台南市政府今天宣布啟用戶外群聚警示系統，只要系統偵測到方圓10公尺內逾10人群聚連續5分鐘，就會立刻通報台南市警局派員處理，初步在全市10個處所試辦。

台南市政府研究發展考核委員會人員今天指出，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情進入3級警戒，市府和民間社群尤哲哲及好想工作室Howard合作，開發建置具5G（NBIoT）連網功能的單晶片感應裝置。

研考會主委戴偉峻告訴中央社記者，今年5月研發警示系統時是預定偵測戶外500人、室內100人，但隨著疫情升溫，縮減到偵測戶外10人，只要在設定範圍內連續5分鐘超過10人聚集，警示系統就自動發送訊息通報當地警方處理，不僅有嚇阻作用，也能提升警察巡查效率，減輕人力負擔。

研考會24日開始測試，今天在全市7個行政區10個處所啟用試辦，分別是中西區、安南區、北區、新化區、佳里區、永康區及楠西區，設置地點多在公園等人潮容易聚集的地方。

研考會人員說，在顧及隱私前提下，這套系統不會記錄資訊與行蹤軌跡。