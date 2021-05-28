雲林這棟大樓比疫情更令人恐慌 頂樓巨大鋼架搖搖欲墜

位於雲林縣北港鎮鬧區中心最大的高樓建築群「亞太大樓」，被發現位於頂樓外凸的巨大裝飾鋼架已斑剝傾斜，搖搖欲墜，由於大樓緊鄰顏思齊紀念碑圓環，且靠近學校，人車多，網友瘋傳，引起民眾恐慌，北港鎮公所據報轉請雲林縣府今天現勘，並與住戶代表協商，期能利用防疫期間人車較少之際，盡速拆除，以保安全。

北港鎮圓環邊的亞太大樓原本是北港國中女生分部，改建成住商大樓，是北港最大的高樓建築群，近日位於文化路的一棟大樓頂樓巨大裝鋼架，被發現已剝離牆面，傾斜欲墜，有人登樓查看，發現這座巨大的圓孤形鋼架，並非與女兒牆一體成型，可能因施設年代已加上幾次地震後，基座水泥已斑剝裂開，整座鋼架移位傾斜。

這項市區大樓頂樓的潛藏危機被發現後PO網，引起民眾恐慌，紛紛請民代出面協助，居民說，這棟大樓面向文化路，鄰近商店多且有證券公司，加上距離南陽國小和北港國中很近，學生和人車進出頻繁，尤其近來地震多，如再遇上颱風來襲，鋼架一旦墜落，後果不堪設想。

因一度傳出大樓沒有管委會，更引起民眾恐慌，北港鎮公所昨天獲知後，緊急通知縣府建管單位，縣府建設處今天會同鎮公所前往踏勘，鎮長蕭永義表示，鋼架確有危險性，已和住戶代表達成共識，拆除所需費用約90餘萬元，由住戶共同處理，公所和縣府會協助縮短所有行政程序，期待利用防疫期間人車較少的期間，趕緊動工拆除。