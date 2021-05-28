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台南善化東關里全區大消毒 不是因為出現新冠肺炎疫情

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市善化區東關里長張芳睿，今天雇請消毒公司人員「全里大消毒」。圖／張芳睿提供
台南市善化區東關里長張芳睿，今天雇請消毒公司人員「全里大消毒」。圖／張芳睿提供

台南市善化區東關里長張芳睿，今天雇請消毒公司人員「全里大消毒」，不是因為有新冠疫情，而是除了新冠肺炎疫情嚴峻，氣溫炎熱登革熱也蠢蠢欲動，一方面消除病毒、也撲殺病媒蚊。

張芳睿說，社區有不少南科廠商人員租屋居住，外地人流動頻繁，有全面清消必要，除能抑制新冠病毒的入侵，也能防止登革熱。

東關里位於善化市中心，公有市場、圖書館、金融機構及許多工商行號都在東關里，南科工作人員每天來購物、用餐，外縣市派駐南科工作人員很多也在東關里租屋居住，他們放假就返回老家，上班再回善化，也有可能帶來病毒，增加社區新冠肺炎潛藏的危機。張芳睿認為有必要進行全社區大消毒，保護社區居民的安全。

雖然有些社區居民不明就裡，覺得這樣大費周章影響生活，但得知大消毒是要保護社區的安全後也多配合，肯定里長的用心。而因應疫情消毒需求大增，消毒公司行程滿檔雇請並不容易，今天帶著專業消毒機具到社區各角落消毒，善化區長方澤心肯定張芳睿用心，也到場察看消毒情形。

他說，善化市場就在東關里，市場消費人潮較多，環境衛生較值得關注，公所支持東關里的全面清消活動，也提醒民眾，在嚴防新冠肺炎疫情的同時，因為天氣炎熱，梅雨季又要到來，也同時要注意病媒蚊的撲殺，避免登革熱疫情的到來。

新冠肺炎 疫情 登革熱

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