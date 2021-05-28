南市府設「健康促進學習資源」全家顧目睭、保持好體力

因應防疫，停課延長至6月14日，台南市長黃偉哲叮嚀老師要注意學童的視力保健與維持體力，一定要提醒親師生留意適度用眼，居家也不忘運動，才能保持好體力，提升免疫力。教育局特別於官網設置「健康促進學習資源」專區(https://reurl.cc/ noVdpv），供家長和孩子一起跟著做，健康動起來。

教育局長鄭新輝表示，所擬訂的「台南市健康促進小叮嚀：在家"EYE"休息！健康動起來」，強調「規律用眼3010原則」，也貼心整理3部護眼及12部健康體位-健身操影片，每部影片都有提供網站連結，方便家長選取適合的資源，希望大家可以妥善運用。

其中的創意健身操，是由台南市健體輔導團及專業的體育、舞蹈老師共同研發，融合了體育、舞蹈、球類、民俗等多項運動動作，並增加了互動性，學生可選擇跟著老師的動作逐步學習外，在熟悉動作後也可以直接點選連續動作影片，或是直接在Youtube平台點選觀看，全家一起舞動。

鄭心輝提醒，使用電腦、閱讀或近距離用眼每30分鐘應休息10分鐘，適時中斷近距離用眼，並呼籲家長利用宅在家的機會，跟著孩子一起跳健身操，享瘦好健康，用眼好習慣。