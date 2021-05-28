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天氣炎熱機車騎士要小心 居家服務員跌落1.5米深側溝
南台灣天氣炎熱太陽高照，台南白河警分局日前接獲一起救援，42歲郭姓居家照護員騎機車外出要前往關懷據點，疑因精神未注意連人帶車摔落1米5深之道路旁，幸好邊溝下方有雜草鋪底未受傷，自行爬上道路，無法拉起機車待在原地不知所措。白河員警獲報趕到合力將機車拉起，讓女子得以繼續居家照護服務工作。
警方指出，郭姓女子當時無助站在道路上，眼神焦急的一直望向旁邊草叢，警員林哲弘、鄭明裕趕赴現場，檢視女子身體狀況無礙後，女子表示行經該路段時疑因精神不濟跌落到路旁高低差1米5之草叢內，幸有雜草鋪底自行爬出，惟機車仍困在草叢內，因急著趕赴下個居家照護地點請求警方幫忙。
林等2員立即呼叫線上巡邏網所長陳永旺及警員張簡翊晴到場支援，眾人向周邊商家借來1條麻繩，綁於機車車頭部位，全員同心協力以人力拖拉方式將機車拉起，女子對於警察團隊救援表示高度感謝。
白河分局表示，近來天氣高溫炎熱，外出時需考量自身體能狀態，避免體力不支或精神不集中發生意外，另陽光刺眼亦應多加注意行車狀況，以避免事故發生。
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