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疫情衝擊蚵農生計 牛肉麵店老闆開直播送蚵助蚵農

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
陳怡樵在布袋鎮經營「迦南海陸牛肉麵店」，主打加鮮蚵、虱目魚肚、白蝦等海鮮食材川味牛肉麵，成為在地特色美食，還到台中市開分店。圖／陳怡樵提供
陳怡樵在布袋鎮經營「迦南海陸牛肉麵店」，主打加鮮蚵、虱目魚肚、白蝦等海鮮食材川味牛肉麵，成為在地特色美食，還到台中市開分店。圖／陳怡樵提供

端午節前是嘉義縣牡蠣（蚵仔）盛產季節，由於這波疫情來得急又凶猛，全台防疫三級延長到6月14日，餐廳、夜市及小吃店生意受影響，導致蚵仔需求量受衝擊，在布袋鎮開迦南海鮮牛肉麵店的老闆陳怡樵，帶蚵農搭膠筏出海，直播蚵棚採蚵實境，在youtube上架為蚵農行銷。

陳怡樵說，疫情期間，餐飲業大多暫停營業，蚵農與蚵工生計影響很大，尤其蚵工都是上年紀的長輩居多，有的還要負擔家計，他趁此時開直播，請大家幫幫養蚵人家。

他說，他要買帶殼牡蠣，送線上觀賞直播分享的觀眾，幫助蚵農，一舉兩得，他帶蚵農拍的預告影片先上youtube播出，預計6月3日開播，觀賞請上臉書，搜尋「布袋迦南海鮮牛肉麵」，直播按讚、追蹤、搶先看。

蚵農說，端午節前是蚵仔收成旺季，生長期沒豪大雨及風災，原以為是豐收年，豈料，碰上新冠肺炎疫情社區感染，全台防疫三級近1個月，蚵仔主要銷售餐廳、夜市、小吃店，銷量大減，蚵農收益減少，連帶影響剖蚵工收入。

陳怡樵過去曾任雲林縣前縣長張榮味助理，前年在妻子娘家布袋鎮，經營「迦南海陸牛肉麵店」，主打加鮮蚵、虱目魚肚、白蝦等海鮮食材川味牛肉麵，成為在地特色美食，還到台中市開分店。

陳怡樵將虱目魚、魚丸、蚵仔、蝦子等海鮮食材，先舖在煮好麵條上，再放上滷好牛肉，倒入川味湯頭，海陸聯手出擊，堪稱最澎湃牛肉麵，剛開麵店一天賣不到幾碗，因有親戚養蚵，靈機一動，加入蚵仔等海鮮，剛推出，客人問蚵仔與牛肉麵混調能吃嗎？因怕蚵仔腥味，沒想到放下去，海陸

牛肉麵湯頭濃郁鮮美，麵條Q彈帶勁，吃過客人讚不絕口，口碑相傳，客人來店爭相點食，成為熱賣特色美食。

在布袋鎮開迦南海鮮牛肉麵店的老闆陳怡樵(左)，帶蚵農搭膠筏出海，直播蚵棚採蚵實境，在youtube上架為蚵農行銷。記者魯永明／翻攝
在布袋鎮開迦南海鮮牛肉麵店的老闆陳怡樵(左)，帶蚵農搭膠筏出海，直播蚵棚採蚵實境，在youtube上架為蚵農行銷。記者魯永明／翻攝

海鮮 直播 南海

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