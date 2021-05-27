新冠肺炎衝擊各行業 台南市長籲房東「拿出良心減租」

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，連房屋稅減免到底是歸房東或房客也受到關注，台南市長黃偉哲今天呼籲房東拿出良心減租共體時艱，若房客要讓大家知道無良房東是誰，市府不會反對。

黃偉哲今天在台南市政府新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會上接受媒體線上提問房屋稅減免到底是誰受惠的問題時指出，房子是房東的，裡面住的是房客，但還是要照法律來走。

黃偉哲表示，很多房東都是很好的人，主動幫房客減房租，房東和房客是合作關係，房客若是生意做不好，無法經營下去，屆時房東損失的是所有房租，何況房客即使今天退租，房東不見得明天就租得出去，房東理應共體時艱，不讓房客獨自承受。

黃偉哲同時呼籲房東拿出良心，若是有房東想要房屋稅減免，卻不想減租給房客，造成房客生意受損，生活陷入困難，此時房客如果要讓大家知道房東是誰，市府不會反對。

台南市政府財政稅務局長陳柏誠表示，房屋稅的納稅人是房屋的所有權人，房屋稅課徵得依房屋使用情形，房屋停業，使用情形停止，營業稅就會調降為非住非營，從3%變成2%；納稅人是房屋所有權人，減稅部分就會歸到所有權人身上。