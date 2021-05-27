快訊

桃園45歲男在家猝逝 家屬曝：生前發燒腹瀉還失去味覺

【總統在哪裡】沒病床、沒疫苗、亂象百出... 國家元首帶領防疫成了奢望？

新冠肺炎衝擊各行業 台南市長籲房東「拿出良心減租」

中央社 / 台南27日電
台南市長黃偉哲。（台南市政府提供）中央社
台南市長黃偉哲。（台南市政府提供）中央社

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，連房屋稅減免到底是歸房東房客也受到關注，台南市長黃偉哲今天呼籲房東拿出良心減租共體時艱，若房客要讓大家知道無良房東是誰，市府不會反對。

黃偉哲今天在台南市政府新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會上接受媒體線上提問房屋稅減免到底是誰受惠的問題時指出，房子是房東的，裡面住的是房客，但還是要照法律來走。

黃偉哲表示，很多房東都是很好的人，主動幫房客減房租，房東和房客是合作關係，房客若是生意做不好，無法經營下去，屆時房東損失的是所有房租，何況房客即使今天退租，房東不見得明天就租得出去，房東理應共體時艱，不讓房客獨自承受。

黃偉哲同時呼籲房東拿出良心，若是有房東想要房屋稅減免，卻不想減租給房客，造成房客生意受損，生活陷入困難，此時房客如果要讓大家知道房東是誰，市府不會反對。

台南市政府財政稅務局長陳柏誠表示，房屋稅的納稅人是房屋的所有權人，房屋稅課徵得依房屋使用情形，房屋停業，使用情形停止，營業稅就會調降為非住非營，從3%變成2%；納稅人是房屋所有權人，減稅部分就會歸到所有權人身上。

房東 房客 黃偉哲

延伸閱讀

1.3萬劑AZ疫苗今抵台南 將撥1300劑優先讓警消施打

緊急防疫！ 台南篩檢站增至31站

陳時中心疼警察染疫哽咽 黃偉哲：疫苗應優先給警消

因應疫情衝擊 黃偉哲宣布成立紓困專案辦公室

相關新聞

新冠肺炎衝擊各行業 台南市長籲房東「拿出良心減租」

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，連房屋稅減免到底是歸房東或房客也受到關注，台南市長黃偉哲今天呼籲房東拿出良心減租共體時艱，若房...

天乾物燥作物歉收！嘉縣蜂蜜卻因禍得福 繳出亮眼成績

今年適逢半世紀以來最嚴重乾旱，許多作物歉收，但嘉義縣梅山的蜂蜜產量卻繳出亮眼成績單，蜂農表示今年平均氣溫30度左右，最適...

急需隔離防護衣 蔡易餘、聚陽、里長合贈嘉縣消防局朴醫600件

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣立委蔡易餘為協助第一線醫護人員與消防弟兄抗疫，昨天下午帶300件防護衣及300件隔離衣，分別到衛...

防疫取締不打烊 台南麻豆警公布9處移動測速照相點

台南麻豆警分局表示，根據觀察因近日疫情升溫，民眾為避免群聚，多以自行駕車為主要交通方式，搭乘公共運輸交通工具的民眾有減少...

不出門也能找工作！雲嘉南分署台灣就業通有上千職缺

新冠肺炎疫情升高，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署呼籲求職民眾及求才廠商減少不必要的外出，善加利用台灣就業通，不用出門就能快...

台南企業捐贈警察防疫面罩 加碼2500片挺警防疫安全

台南市迎輝科技公司與志昌邱鋼鐵公司，透過立委郭國文牽線，今天致贈防疫面罩共2500片給市府警察局，由局長方仰寧代表受贈，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。