天乾物燥作物歉收！嘉縣蜂蜜卻因禍得福 繳出亮眼成績

今年適逢半世紀以來最嚴重乾旱，許多作物歉收，但嘉義縣梅山的蜂蜜產量卻繳出亮眼成績單，蜂農表示今年平均氣溫30度左右，最適合蜜蜂採蜜，天不降雨，也較不會將花朵打落，今年產量較往年成長一成餘。

梅山鄉梅美養蜂場負責人吳金達養蜂超過50年，他說梅美養蜂場內約有200個養蜂箱，每箱約有上萬隻蜜蜂，產出的蜂蜜依照採集花蜜不同分龍眼蜜、荔枝蜜和百花蜜三種，嘗起來各有不同口感。

吳金達說，蜂蜜採收期約往年都在4至5月，落在清明節前後，蜜蜂最喜歡的氣溫約在攝氏29至30度，今年高溫炎熱，有利蜜蜂採蜜；另，今年天未降雨，龍眼和荔枝花朵不易遭雨水打落，生產出來的蜜也是近5年質量最好。

梅美蜂場共有超過200箱養蜂箱，每個箱子內都放有6至8片的養蜂板，兩個月的採收期內，吳金達每片養蜂板平均可採收7至8斤的蜂蜜，今年在天時地利人和均到位的前提下，收成量較往年成長一成餘。

梅美蜂場蜂蜜清甜甘潤且好入喉，蜜中清甜果香在口中激盪，吳金達透漏蜜蜂好吃的秘訣「用心」，他把蜜蜂當家人一樣，隨時檢視他們的身體狀況，怕蜜蜂餓著，他會在每個蜂箱用糖水準備備用糧食，怕蜜蜂太熱他也提供涼爽的樹蔭讓他們有納涼處。