急需隔離防護衣 蔡易餘、聚陽、里長合贈嘉縣消防局朴醫600件

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣立委蔡易餘為協助第一線醫護人員與消防弟兄抗疫，昨天下午帶300件防護衣及300件隔離衣，分別到衛福部朴子醫院及消防局捐贈，消防局長呂清海及朴子醫院院長賴仲亮，感謝立委蔡易餘雪中送炭，這批防疫物資有如及時雨。

蔡易餘發現警消勤務人員有裝備需求，透過友人緊急採購300件防護衣，與聚陽實業股份有限公司、布袋鎮菜舖里長莊啟佑，捐贈300件隔離衣，分別捐贈朴子醫院300件隔離衣及100件防護衣，捐消防局200件防護衣。

朴子醫院院長賴仲亮說，隔離衣現在很搶手，連醫院要買都要很早下訂單才會送到，謝謝委員雪中送炭，讓急診與負壓專責病房的同仁有更好的防護。

消防局長呂清海表示，疫情嚴峻，緊急醫療資源及防疫物資缺乏，感謝蔡立委捐贈200件防護衣，讓消防同仁持續執行防疫救災救護任務更順遂。