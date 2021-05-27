急需隔離防護衣 蔡易餘、聚陽、里長合贈嘉縣消防局朴醫600件
新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣立委蔡易餘為協助第一線醫護人員與消防弟兄抗疫，昨天下午帶300件防護衣及300件隔離衣，分別到衛福部朴子醫院及消防局捐贈，消防局長呂清海及朴子醫院院長賴仲亮，感謝立委蔡易餘雪中送炭，這批防疫物資有如及時雨。
蔡易餘發現警消勤務人員有裝備需求，透過友人緊急採購300件防護衣，與聚陽實業股份有限公司、布袋鎮菜舖里長莊啟佑，捐贈300件隔離衣，分別捐贈朴子醫院300件隔離衣及100件防護衣，捐消防局200件防護衣。
朴子醫院院長賴仲亮說，隔離衣現在很搶手，連醫院要買都要很早下訂單才會送到，謝謝委員雪中送炭，讓急診與負壓專責病房的同仁有更好的防護。
消防局長呂清海表示，疫情嚴峻，緊急醫療資源及防疫物資缺乏，感謝蔡立委捐贈200件防護衣，讓消防同仁持續執行防疫救災救護任務更順遂。
蔡易餘說，同島一命，共同抗疫，北部收容空間不足，中央分配到南部集中檢疫所收容，醫療人員與消防弟兄出勤救護很辛苦，他貢獻己力，捐贈防疫物資，保護防疫第一線人員安全。蔡易餘表示，他向中央爭取警消列入疫苗優先施打對象，協助防疫的警消比照醫護津貼加級，在警消守護民眾健康同時，也能保障他們。
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