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防疫取締不打烊 台南麻豆警公布9處移動測速照相點

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台84線麻豆段發生曳引聯結車超載爆胎，後方車輛來不及閃避共3車受損，幸無人傷亡。記者吳淑玲／翻攝
台84線麻豆段發生曳引聯結車超載爆胎，後方車輛來不及閃避共3車受損，幸無人傷亡。記者吳淑玲／翻攝

台南麻豆警分局表示，根據觀察因近日疫情升溫，民眾為避免群聚，多以自行駕車為主要交通方式，搭乘公共運輸交通工具的民眾有減少趨勢，提醒大家應遵守交通安全規則，特別是勿酒後駕車及超速行駛，麻豆分局持續落實速度管理專案，針對易肇事路段編排9處移動式超速取締。

麻豆警方表示，6月份執法路段如下：

1、麻豆區臺19甲線麻善大橋(雙向)

2、麻豆區井東里磚子井83之5號(往南)

3、下營區臺19甲線7.7公里處(雙向)

4、下營區臺19甲線12.42公里(雙向)

5、六甲區市道165線31.8公里（雙向）

6、六甲區市道165線29.2公里(雙向)

7、六甲區臺1線299.9公里(北上)

8、六甲區臺1線299.85公里(南下)

9、官田區臺一線302.5公里(北向)

另84線快速道路麻豆段5月24日凌晨，發生一起曳引聯結車爆胎交通事故，呂姓男子駕駛1輛曳引聯結車，車輛因突然爆胎，輪胎皮散落四處，佔用內、外車道，導致後方接踵而來車輛因閃避不及，直接輾壓輪胎皮，事故共造成3輛自小客車車體、保險桿及輪胎損毀。

警方說，當時行經該路段駕駛連連驚呼「OhMy God！」幸無人受傷，警方趕抵現場，為防止再次發生意外事故，立即通報交通部公路總局第五區養護工程處新營工務段防撞車前往協助管制車輛，並與公路總局新營工務段清潔人員合力清除散落物。

警方對曳引聯結車駕駛呂男進行酒測，確認並無酒駕情事，車輛因載滿廢鐵引起警方注意，經過磅發現違規超載31公噸，警方依違反道路交通管理處罰條例第29-2 條汽車裝載貨物超過核定之總重量予以開罰。

分局長邱顯良表示，疫情期間，仍要注意遵守交通安全規則，提醒駕駛人，車輛超載除容易發生爆胎危險外，車體因超載無法承受過重的負荷易失控引發交通事故，呼籲民眾勿心存僥倖，挺而走險，麻豆分局持續落實交通執法，期降低各類交通事故的發生。

台84線麻豆段發生曳引聯結車超載爆胎，後方車輛來不及閃避共3車受損，幸無人傷亡。記者吳淑玲／翻攝
台84線麻豆段發生曳引聯結車超載爆胎，後方車輛來不及閃避共3車受損，幸無人傷亡。記者吳淑玲／翻攝
台84線麻豆段發生曳引聯結車超載爆胎，後方車輛來不及閃避共3車受損，幸無人傷亡。記者吳淑玲／翻攝
台84線麻豆段發生曳引聯結車超載爆胎，後方車輛來不及閃避共3車受損，幸無人傷亡。記者吳淑玲／翻攝
台84線麻豆段發生曳引聯結車超載爆胎，後方車輛來不及閃避共3車受損，幸無人傷亡。記者吳淑玲／翻攝
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疫情 公共運輸

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