不出門也能找工作！雲嘉南分署台灣就業通有上千職缺

新冠肺炎疫情升高，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署呼籲求職民眾及求才廠商減少不必要的外出，善加利用台灣就業通，不用出門就能快速找到好工作及好人才。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，疫情持續嚴峻，全國三級警戒延長至110年6月14日，為避免非必要之接觸，鼓勵求職民眾在家利用台灣就業通線上查詢職缺及投遞履歷，雲嘉南分署開發如上銀科技、光洋應材、大亞電纜及群創光電等知名大廠，合計上千個工作機會供求職民眾選擇，其中還有營建公司開出75K要找工安衛生工程師，讓求職民眾即便防疫不出門，也能在家尋得好職缺；廠商若有求才需求，只要以電話及電子郵件聯絡各就業中心，即可辦理職缺線上刊登，不用出門就能找到所需人才。

劉邦棟指出，求職民眾在家除了用台灣就業通找工作外，也能使用勞動力發展數位平台，透過線上就業促進研習課程，學習求職面試技巧及履歷撰寫等相關課程，增進自己的職場軟實力；在職民眾也可利用此數位平台的各項免費學習資源自主學習，不僅習得產業專業知識，同時也提升自我職場競爭力。

劉邦棟說，現在適逢畢業季，青年求職者也可使用「Youth職涯就業諮詢平台」與職涯顧問進行一對一諮詢服務，只要是18-29歲青年，到台灣就業通網站註冊登入，就能預約諮詢時段，在家就能與專業顧問一起探索職涯目標及履歷診斷。