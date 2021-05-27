台南企業捐贈警察防疫面罩 加碼2500片挺警防疫安全

台南市迎輝科技公司與志昌邱鋼鐵公司，透過立委郭國文牽線，今天致贈防疫面罩共2500片給市府警察局，由局長方仰寧代表受贈，盼能在疫情嚴峻之際，給予勤務加重的人民保母安全的防護，同時也藉此感謝警局同仁的辛勞。

郭國文表示，去年疫情開始出現時，就有許多企業與善心人士捐贈口罩、防護衣等等給相關防疫人員。今年五月這一波，來的又急又快，甚至已經有警察同仁染疫。迎輝科技董事長唐以隣請他代為聯繫，表示願意捐贈他們公司生產的防疫面罩給警局。志昌邱鋼鐵董事長邱宏泰，國旗科技董事長陳保孝也共襄盛舉，共同出資相挺。今天得知第一線員警約2300名，立即加碼至2500片。

唐以隣董事長說，迎輝科技在去年歐美疫情嚴峻時，就受國外運動及個人醫療配備品牌大廠的緊急委託，在極短時間內開發並量產數百萬片高品質防疫面罩空運歐洲，為抑制世界疫情擴散提供了助力。現在的台灣，正是需要迎輝的時候，尤其是第一線的值勤警力，更適合配戴這種透光度高、還有長效防霧膜層、透氣緩衝海綿高舒適度的面罩。

邱宏泰董事長表示，一直很想為台灣的防疫工作做些什麼，警察是第一線的防疫英雄相當辛苦，應該給予支持，也非常感謝他們。