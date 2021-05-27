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嘉市足跡供4種外文版本 靠新住民同步翻譯
近期本土案例持續增加，疫調足跡備受關心，嘉義市除每天下午3點市長黃敏惠線上說明疫情，市府更請嘉市新住民家庭中心的通譯越南籍阮青竹、印尼籍潘鳳英及汎美人力公司，立即將足跡翻譯成英文、泰文、越南、印尼文等，讓新住民與移工能了解疫情。
嘉市府社會處長林家緯說，勞動部每天會翻譯中央流行疫情指揮中心的資料，讓雇主轉給移工，他認為地方的疫情足跡等也能比照，且嘉市新住民家庭中心每天有值班人員，經討論後中心的新住民覺得不難，便本周一起每天3點市長黃敏惠線上直播時，同步把資料給通譯人員。
林家緯指出，第1次翻譯時間較長，但有整體架構後，前天跟昨天主要修改足跡情形，大約1到2小時就能完成翻譯，比較麻煩是一些專有名詞，例如昨天足跡有間農產行，需先上網找該店家有無英文名稱，但查無，最後用音譯的方式呈現；這些外文版足跡會同步公布於臉書粉專「勇媽阿惠 - 黃敏惠」、「嘉義市政府社會處」。
廖姓民眾認為，各縣市政府有必要翻譯當地疫情，家裡印尼籍看護了解台灣疫情現況，上周末就主動表示先不休假外出。
社會處表示，統計至今年年3月止，在嘉市的新住民有5173位，除了中國大陸之外，以越南籍及印尼籍占最多數；在嘉市的移工朋友有3709人，分別來自菲律賓、泰國、越南及印尼。
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