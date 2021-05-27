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東石漁人碼頭水道頭文創聚落停業店家免租金

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣東石漁人碼頭暫停對外開放，禁止遊客進入，文觀局在停車場出入設置管制設施，提醒遊客暫時不要前往。圖／聯合報資料照片
嘉義縣東石漁人碼頭暫停對外開放，禁止遊客進入，文觀局在停車場出入設置管制設施，提醒遊客暫時不要前往。圖／聯合報資料照片

新冠肺炎爆發社區感染，疫情延燒，全台防疫三級延長到6月14日，嘉義縣政府配合防疫政策，東石漁人碼頭及朴子市水道頭文創聚落進駐店家，19日起暫停營業，原訂到28日結束，如今又延長，全部停業近1個月，為協助業者度過難關，文化觀光局停業期間免收租金。

文觀局長許有仁表示，東石漁人碼頭常鱻廊道販售蚵仔煎、海鮮熱炒冰品等特色小吃業者，以及蚵殼屋商店街，進駐業者共13家；水道頭文創聚落展演空間、販售手作文創、烘焙糕點等進駐業者共8家，從19日至6月14日配合暫停營業期間免收租金，未來視疫情發展情況，持續滾動式檢討。

另，東石漁人碼頭暫停對外開放期間，禁止遊客進入，文觀局已在停車場出入設置管制設施，提醒遊客暫時不要前往，俟疫情趨緩再公告對外開放。

縣府興建沿海知名景點東石漁人碼頭，文觀局106年以ＲＯＴ招標，緻圓公司取得20年經營權，經營近3年多，文觀局以緻圓違約，通知去年年底解約，緻圓不接受，文觀局副局長李茂鍾率隊帶律師員警接管，張貼公告，派駐管理清潔人員進駐。

文觀局為改善園區遊憩設施與品質，辦理「東石漁人碼頭設施應急修繕工程」，4月21日開工，工程還在進行，針對鱗光大道、木棧道、觀景平台與護欄等設施修善、水舞區改善及鯨魚池填沙，完工後將提供遊客安全與完善的旅遊環境。

漁人碼頭 東石 疫情

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