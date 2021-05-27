農民將BMW大七戴口罩噴漆開上街防疫宣傳 霸氣吸睛
新冠肺炎 疫情延燒，中央疫情指揮中心下令出門未戴口罩開罰，嘉義縣至今處罰20多件，朴子市種牛蕃茄林姓農民，看到鄉下許多老人不戴口罩，擔心疫情擴散，將他中古ＢＭＷ大七，改裝成防疫宣傳車，車頭掛紅布大口罩，車身及玻璃噴漆，戴口罩等防疫作為文字，開上街頭宣傳吸睛。
「哇！ＢＭＷ大七防疫宣傳，好霸氣喔！」林姓農民與妻子開著這輛改裝防疫宣傳車，到朴子市果菜市場宣傳，適巧被文化里長楊石旭看到，拿手機直播，貼在臉書社群「幸福朴子人」，網友紛紛留言說，「好棒的車主，熱心公益！用名車大七宣傳，還在車身噴漆，真不簡單。」
林姓農民用白色水性油漆，費時半小時，在車身及玻璃上，寫上「非常時期，戴口罩、勤洗手、少群聚、少出門」等防疫宣傳文字，還用大紅布掛在車頭上當口罩，他說，看到鄉下許多老人不戴口罩，擔心疫情擴散，將車子改裝防疫宣傳車，妻子支持他的做法說，「這樣提醒大家戴口罩防疫，很好！」。
楊石旭說，林姓農民用ＢＭＷ大七改裝成防疫車，車上雖無宣傳喇叭放送，但噴漆的大七開上街頭，馬上吸引眾人的目光，防疫宣傳效果，比公部門宣傳車來得有效果，大家都誇讚車主有創意、熱心公益，有夠霸氣！
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