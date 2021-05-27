防疫升級延長 翁章梁號召鄉親臉書封面改團結防疫照

新冠肺炎疫情延燒，全台防疫三級延長，嘉義縣至今只有1例本土案例，疫情穩定，但縣長翁章梁認為，同島一命，沒有其他縣市不好嘉義好的選項，除每周一、三、五中午臉書直播防疫快報，勤查重罰違反防疫行為，還常在臉書貼防疫圖卡宣傳，為展現團結，臉書封面更換「團結防疫守台灣」茶園風光照，號召鄉親跟進。

翁章梁說，請大家臉書可以換上這張「團結防疫守台灣」照片，當封面照片，這張照片是梅山茶園風光，陽光要普照大地了，剩下一點烏雲，大家集氣團結，烏雲一定會散去。

翁章梁表示，最近看了各縣市公佈疫調，南部大都是移動染疫，就是曾到北部熱區或北部熱區的人回南部的家，疫調人員會問是否戴口罩，還好全程戴口罩、還好他吃東西是外帶不是內用，所以戴口罩及吃東西帶回家吃，是防疫非常重要的。

病毒會隨人的移動而擴散，這段時間請不要隨便移動，增加病毒傳染的風險，現在幾乎所有縣市都有確診者，疫調結果足跡複雜及個人防護沒做好，後續就會有案例不斷冒出，阻斷就相當不容易。翁章梁表示，做好個人該堅守防疫規範，就會大事化小，大家加油！我相信就是碰到也會逢凶化吉。

翁章梁說，「我處理疫情有三大原則：同島一命，沒有其他縣市不好而嘉義好的選項，現實上也不可能，所以我們要彼此關心，互相支援。全力支持中央防疫節奏，這是打戰，戰爭要有戰略，要有調度、指揮及研判，這已經不是一個縣市的戰爭。