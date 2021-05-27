聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫升級延長 翁章梁號召鄉親臉書封面改團結防疫照
新冠肺炎疫情延燒，全台防疫三級延長，嘉義縣至今只有1例本土案例，疫情穩定，但縣長翁章梁認為，同島一命，沒有其他縣市不好嘉義好的選項，除每周一、三、五中午臉書直播防疫快報，勤查重罰違反防疫行為，還常在臉書貼防疫圖卡宣傳，為展現團結，臉書封面更換「團結防疫守台灣」茶園風光照，號召鄉親跟進。
翁章梁說，請大家臉書可以換上這張「團結防疫守台灣」照片，當封面照片，這張照片是梅山茶園風光，陽光要普照大地了，剩下一點烏雲，大家集氣團結，烏雲一定會散去。
翁章梁表示，最近看了各縣市公佈疫調，南部大都是移動染疫，就是曾到北部熱區或北部熱區的人回南部的家，疫調人員會問是否戴口罩，還好全程戴口罩、還好他吃東西是外帶不是內用，所以戴口罩及吃東西帶回家吃，是防疫非常重要的。
病毒會隨人的移動而擴散，這段時間請不要隨便移動，增加病毒傳染的風險，現在幾乎所有縣市都有確診者，疫調結果足跡複雜及個人防護沒做好，後續就會有案例不斷冒出，阻斷就相當不容易。翁章梁表示，做好個人該堅守防疫規範，就會大事化小，大家加油！我相信就是碰到也會逢凶化吉。
翁章梁說，「我處理疫情有三大原則：同島一命，沒有其他縣市不好而嘉義好的選項，現實上也不可能，所以我們要彼此關心，互相支援。全力支持中央防疫節奏，這是打戰，戰爭要有戰略，要有調度、指揮及研判，這已經不是一個縣市的戰爭。
他說，用人力防止看不見病毒原本就會很辛苦，堅壁清野的鬆緊之間原本就不容易拿捏，要多方思考及研判，不是愈嚴愈好，要社會能接受要配合。面對每天許多不同意見及看法，我們必須釐清堅定自己的想法，不然混亂只會讓自己亂了陣腳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言