「同舟一命」！嘉縣議員和議會秘書捐贈員警防護面罩

國內新冠肺炎疫情升溫，基層員警站在第一線，勤務量倍增，不僅需積極取締違法更要四處宣導防疫，鑒於員警缺少相對應防護措施，嘉義縣議會議員葉孟龍和機要秘書黃啟豪昨天下午也現身民雄分局，捐贈250片防護面罩。

嘉義縣民雄分局近日查獲2件「假關閉、真營業」及2件「勸導不聽未戴口罩」違法傳染病防治法案件，立即蒐證移送主管機關裁罰，但卻傳出有基層員警反映，站在第一線接觸民眾，缺乏更有效的防護。

嘉義縣議員葉孟龍與縣議會機要秘書黃啟豪有感於第一線員警在執勤時暴露在未知的風險中，為保護執勤安全並守護員警健康，共同為防疫工作「同舟一命」，特於昨天下午捐贈250片防護面罩給民雄分局警察，讓執勤員警於出勤時更為安心、安全。