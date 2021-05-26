服務處拉下鐵捲門！台南民代也改居家辦公雲端服務選民

國內疫情升溫，今年截至目前，台南已有20名確診本土病例，國民黨南市議員林美燕為避免服務處群聚成防疫破口，即日起將服務處的鐵門拉下，暫停關閉到5月31日，改採居家辦公在網路上服務選民，她說，即使服務出沒開，但服務不間斷，「傳簡訊和LINE、打手機電話都會通！」

林美燕表示，疫情不斷升溫，配合議會規定，除非是重要緊急的會勘或行程，已全面暫停跑攤，由於平日服務處人潮聚集較多，憂心防疫期間人來人往，避免有任何傳播病毒風險，也為了減少辦公室人員跨區移動，決定暫時關閉。

她說，已替所有服務處人員保防疫險，服務團隊也採居家辦公模式，雖服務處拉下鐵門，但服務不間斷，目前已針對攤商店家受疫情影響相關補貼措施、教育體系紓困、補足警消防護衣裝備等建議，要求市府滾動檢討。