快訊

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

服務處拉下鐵捲門！台南民代也改居家辦公雲端服務選民

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨南市議員林美燕即日起關閉服務處，直到5月31日。記者鄭維真／翻攝
國民黨南市議員林美燕即日起關閉服務處，直到5月31日。記者鄭維真／翻攝

國內疫情升溫，今年截至目前，台南已有20名確診本土病例，國民黨南市議員林美燕為避免服務處群聚成防疫破口，即日起將服務處的鐵門拉下，暫停關閉到5月31日，改採居家辦公在網路上服務選民，她說，即使服務出沒開，但服務不間斷，「傳簡訊和LINE、打手機電話都會通！」

林美燕表示，疫情不斷升溫，配合議會規定，除非是重要緊急的會勘或行程，已全面暫停跑攤，由於平日服務處人潮聚集較多，憂心防疫期間人來人往，避免有任何傳播病毒風險，也為了減少辦公室人員跨區移動，決定暫時關閉。

她說，已替所有服務處人員保防疫險，服務團隊也採居家辦公模式，雖服務處拉下鐵門，但服務不間斷，目前已針對攤商店家受疫情影響相關補貼措施、教育體系紓困、補足警消防護衣裝備等建議，要求市府滾動檢討。

疫情 員林 國民黨

延伸閱讀

趁政府居家辦公破壞山坡地 業者遭新北市逮到重罰

微軟Build 2021聚焦Azure雲端應用 預告將釋出Windows 10重大更新

大客戶奪大單 鴻海、廣達迎雲端商機

驚！北捷傳確診者...辦公大樓每天500人共用電梯

相關新聞

謝龍介自爆在萬華租屋處過夜2天 自主管理2周篩檢出爐

國民黨副秘書長謝龍介原本在台北萬華租屋，5月5日、12日都曾在萬華留宿，因嫌租金貴，13日退租搭最後一班高鐵回台南，隨之...

服務處拉下鐵捲門！台南民代也改居家辦公雲端服務選民

國內疫情升溫，今年截至目前，台南已有20名確診本土病例，國民黨南市議員林美燕為避免服務處群聚成防疫破口，即日起將服務處的...

山區飆高溫 台南玉井青果市場防疫困擾：量體溫都超標

台南芒果將上市，知名的玉井青果市場每天都有農民送貨來交易，日前有彰化一盤商確診者足跡到過但也沒有休市，在消毒後持續營業，...

嘉縣集中檢疫所收輕症居民憂 衛生局：管制嚴謹強化清消

新冠肺炎疫情全台三級警戒延長，嘉義縣治居民投訴，日前有北市某客運疑載運輕症者住這間停業旅館，讓周遭居民疑慮害怕；議員王啟...

宅在家看展覽 南美館推出線上美術館

國內新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，暫時休館的台南市美術館在臉書粉絲頁推出線上美術館，昨晚...

影／「勵進號」今返台南安平港 船員目前健康狀況曝

科技部國家實驗研究院所屬的研究船「勵進號」在19日從台南安平出港，今天下午1時半返回入港，由於出港時未能確定船上人員是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。