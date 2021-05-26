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新鮮蔬果送到家！中埔鄉農會推蔬果箱 美味不漏接
疫情升溫，全國三級警戒延長，餐廳嚴禁內用，在家做菜蔚為風氣，嘉義縣中埔鄉農會順勢推出蔬果箱，內容多樣且均有生產履歷，無毒有機，每箱只要700元，讓民眾在家也能安心享用美食。
中埔鄉農會推出「嘉義優鮮x中埔農會蔬果箱」，裡頭包含中埔鄉生產的有機黑木耳、杏鮑菇、產銷履歷絲瓜，還有葉菜類、根莖瓜果類蔬菜，以及中埔最具特色山蕉，多樣化食材，無農藥殘留且均附履歷證明，讓民眾在家吃得安心。
中埔鄉農會總幹事李碧雲表示，早先全國進入三級警戒，縣內餐廳禁止內用，學校營養午餐停止供應，農民頓失通路，加上許多鄉親來函，對不能享用中埔新鮮蔬果表示惋惜，中埔鄉農會本著幫助農民的初心，建構出蔬果箱的點子。
「新鮮蔬果箱」售價含運費每箱700元，同地址一次購買2箱可折扣100元，只要1300元，自取每箱500元，訂購可治中埔鄉農會供銷部行銷組，電話05-2532201轉分機704、808，或上「好心情購物網」。
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