防疫兼顧養生 南市推9家優質畜禽產品網購
因應防疫需求，台南市政府農業局整合9家業者優質畜禽產品，推出網路訂購宅配到府服務，讓民眾不用出門就可以吃美味、吃養生。
黃偉哲表示，疫情持續緊張，民眾若能透過網路訂購畜禽產品，可減少外出採買染疫風險，因此提供線上購物宅配到府服務；包括香腸、肉乾、蔥香肉燥罐、豬腳湯、排骨湯、滴牛肉精、鹿茸雞、優質雞蛋、燻茶鵝等。
農業局長謝耀清指出，農業局彙整台南優質畜禽店家名單，包括南市肉品市場、鹽水區農會、官田區農會、京園食品、台灣鹿茸生物科技、永發霸王雞、參軍牧場、台美畜牧場官田場、下營田媽媽鵝鄉園餐廳等，民眾只要動手指點選網址連結，就可買到在地優質畜禽產品。
9家業業者產品及網址如下：
台南市肉品市場股份有限公司 上品豚系列產品：香腸、脆片肉乾、傳統肉乾
https://tnn-meat.qdm.tw/
鹽水區農會 好麵成雙(蔥香肉燥) 、好麵成雙(雙罐禮盒)
http://www.yesfarm.org.tw/productview.aspx
官田區農會 菱角豬腳湯、菱角排骨湯
https://www.postmall.com.tw/shopIndex.aspx?uid=3460
京園食品有限公司 御坊滴牛肉精、御坊牛肉乾
https://jybeef.com/
台灣鹿茸生物科技股份有限公司 鹿茸益生菌、鹿茸雞、鹿肉乾、鹿茸元氣燕麥飲、極品龜鹿寶
http://www.twantler.com/
永發霸王雞 滴雞精禮盒、雞肉鬆禮盒、鹽水雞、煙燻雞、油雞、醉雞、生鮮雞肉
https://www.tyfoc.com.tw/ecommerce/%e6%89%80%e6%9c%89%e5%95%86%e5%93%81.html
參軍牧場-天然の蛋
https://tsanchunfarm.weebly.com/order.html
台美畜牧場官田場-善好蛋
https://www.facebook.com/tmeifarm
下營田媽媽鵝鄉園餐廳 燻茶鵝、醉香鵝
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBPXap7Ke3tNS0yLa3RQFly7FhtSYM2CGqNxyRcKeeah89DQ/viewform
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