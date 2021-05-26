宅在家看展覽 南美館推出線上美術館

國內新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，暫時休館的台南市美術館在臉書粉絲頁推出線上美術館，昨晚正式上線，一系列線上展覽陸續上架，讓人不出門也能看展覽。

台南市美術館推出的線上美術館，昨晚正式在臉書粉絲頁上線，內容是雕塑藝術家陳正雄的「凝視的刻線，第一集」。南美館人員說，即使未來疫情解除，線上美術館還是會持續下去。

南美館人員表示，台南市美術館和i聽聽-台灣第一綜合性有聲內容平台今年初就已合作，推出「用耳朵看展覽-走進南美館」節目，每檔展覽1集至3集不等，透過主持人的說明與介紹，讓民眾參觀展覽時搭配節目聆聽，走進藝術家的世界。

i聽聽-台灣第一綜合性有聲內容平台是一個免費的手機APP，只要下載就可收聽，若有人欣賞展覽當下不喜歡被聲音打擾，可在觀賞後回家再專心收聽。這是「用耳朵看展覽-走進南美館」節目和一般美術館中的語音導覽最大不同點。

另外，南美館也製作「再現傳奇─洪通百歲紀念展」、「不適者生存？Survival of the Exceptional」、「勁牛喜迎春─2021牛年特展」、「堆疊快樂─玩具積木藝術展」、「永聲花─無盡的聲音風景」、「美的探索─陳輝東創作展」等6個展覽10集節目。

5月開展就遭逢疫情的「凝視的刻線─2021陳正雄個展」和「手心的對話—潘元石雕版印刷教學特展」，將陸續在臉書粉絲頁的線上美術館上架，讓人宅在家就能「看展覽、聽藝術」。