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影／「勵進號」今返台南安平港 船員目前健康狀況曝
科技部國家實驗研究院所屬的研究船「勵進號」在19日從台南安平出港，今天下午1時半返回入港，由於出港時未能確定船上人員是否有人染疫，外界擔心恐如去年鑽石公主號或磐石艦的情況再發生。科技部表示，船上人員每天都有量2次體溫，未傳出任何人員身體不適；船長表示，目前人員健康狀況都正常。
港務公司指，「勵進號」船上有17名船員、14名工作人員，共31人，19日從安平港出港，今天下午1時半返港，屬於國輪、行駛國內航線未離境，船上人員每天都有量體溫自主健康監測。
船長在今天下午1時半進港前，再次回報全員健康無異常，且每天都有要求大家自主健康管理，天天量體溫，船艙也有清消。船上人員下船時都戴著口罩。
台南市政府表示，「勵進號」都是國人，且在海上作業未離開國境，返航時無需檢疫，若有健康異常，港務公司會通知疾管署南區管制中心到場評估健康狀況。
科技部指出，勵進研究船出航時，台南地區為二級防疫警戒，航行期間船上人員每天都有量2次體溫，用餐處也有設置隔板，目前為止未傳出任何人員身體不舒服或體溫過高。因應全國已進入三級防疫警戒，勵進研究船加強防疫措施，包含工作人員下船後應直接回家，不搭乘大眾交通工具，並進行後續自主健康管理，全船也會進行徹底消毒。
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