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防疫快篩行動車駐點雲林交通站 把關縣境出入口堵疫情

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今和斗南鎮長沈暉勛視察斗南火車站防疫行動快篩車布建，希望返鄉民眾都能先快篩後再回社區，保護自己和他人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今和斗南鎮長沈暉勛視察斗南火車站防疫行動快篩車布建，希望返鄉民眾都能先快篩後再回社區，保護自己和他人。記者陳苡葳／攝影

雲林縣連日啟動足跡區域社區快篩站，今天除在麥寮鄉三盛村及褒忠鄉新湖村設站，也提早三天將縣衛生局獨創的「防疫快篩行動車」駛進斗六、斗南火車站。縣長張麗善說，醫護人員在縣境出入口第一線把關，返鄉民眾快篩後再回社區，保護自己和他人，上午9點至下午3點提供服務，符合篩檢資格者可前往受檢。

雲林縣本土確診個案累計7例，張麗善表示，個案皆是從外縣市返回雲林者或曾與其接觸者，因此是為縣境出入門戶的火車站、高鐵站，肩負第一線圍堵疫情任務，5月24日起除台大雲林分院虎尾院區啟動平日常態性篩檢站，雲林縣防疫快篩行動車即起也至交通站駐點。

衛生局獨創防疫快篩行動車，以投票空間為發想，使用透明塑膠軟布作為安全隔屏，保護採檢者、受檢者，簡易架設又方便。

張麗善指出，篩檢對象以衛生局、衛生所匡列自主健康管理或自我健康監測者，及曾與確診個案活動足跡重疊且出現COVID-19相關症狀者。

張麗善呼籲，請民眾避免移動，若非返鄉不可，自新北、台北、台中、彰化等熱區返鄉，或有接觸史、旅遊史者，請務必至斗六、斗南兩車站接受防疫快篩行動車篩檢，搭乘高鐵者可就近至台大虎尾院區快篩再回家。

由於假日返鄉人潮會比平日多，張麗善說，因台大虎尾院區常態快篩站服務時間為周一至周五，這兩天縣府積極調配醫護人力，打算六、日將快篩行動車駐點在高鐵雲林站，減少民眾奔波及移動、就近快篩。

張麗善提醒，請返鄉民眾自主健康管理14天，與家人共處時務必戴口罩、保持社交距離，如有身體不適，請撥打1999或1922專線通報，縣府會進行適當處理，不要自行至醫院急診室要求篩檢，造成醫療癱瘓，並避免傳染。

雲林縣府5月23日起針對疫情熱區機動設置社區篩檢站，台大雲林分院虎尾院區、虎尾若瑟醫院也分別設醫院篩檢站，防疫快篩行動車今起也駛進縣內交通站駐點。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府5月23日起針對疫情熱區機動設置社區篩檢站，台大雲林分院虎尾院區、虎尾若瑟醫院也分別設醫院篩檢站，防疫快篩行動車今起也駛進縣內交通站駐點。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今天除在麥寮鄉三盛村及褒忠鄉新湖村設站，也提早三天將縣衛生局獨創的「防疫快篩行動車」駛進斗六、斗南火車站。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今天除在麥寮鄉三盛村及褒忠鄉新湖村設站，也提早三天將縣衛生局獨創的「防疫快篩行動車」駛進斗六、斗南火車站。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右一起）、斗六市長林聖爵等人視察斗六火車站防疫行動快篩車布建，希望返鄉民眾都能先快篩後再回社區，保護自己和他人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右一起）、斗六市長林聖爵等人視察斗六火車站防疫行動快篩車布建，希望返鄉民眾都能先快篩後再回社區，保護自己和他人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣府衛生局獨創防疫快篩行動車，以投票空間為發想，使用透明塑膠軟布作為安全隔屏，保護採檢者、受檢者，簡易架設又方便。記者陳苡葳／攝影
雲林縣府衛生局獨創防疫快篩行動車，以投票空間為發想，使用透明塑膠軟布作為安全隔屏，保護採檢者、受檢者，簡易架設又方便。記者陳苡葳／攝影

衛生局 張麗善 台大

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