防疫快篩行動車駐點雲林交通站 把關縣境出入口堵疫情

雲林縣連日啟動足跡區域社區快篩站，今天除在麥寮鄉三盛村及褒忠鄉新湖村設站，也提早三天將縣衛生局獨創的「防疫快篩行動車」駛進斗六、斗南火車站。縣長張麗善說，醫護人員在縣境出入口第一線把關，返鄉民眾快篩後再回社區，保護自己和他人，上午9點至下午3點提供服務，符合篩檢資格者可前往受檢。

雲林縣本土確診個案累計7例，張麗善表示，個案皆是從外縣市返回雲林者或曾與其接觸者，因此是為縣境出入門戶的火車站、高鐵站，肩負第一線圍堵疫情任務，5月24日起除台大雲林分院虎尾院區啟動平日常態性篩檢站，雲林縣防疫快篩行動車即起也至交通站駐點。

衛生局獨創防疫快篩行動車，以投票空間為發想，使用透明塑膠軟布作為安全隔屏，保護採檢者、受檢者，簡易架設又方便。

張麗善指出，篩檢對象以衛生局、衛生所匡列自主健康管理或自我健康監測者，及曾與確診個案活動足跡重疊且出現COVID-19相關症狀者。

張麗善呼籲，請民眾避免移動，若非返鄉不可，自新北、台北、台中、彰化等熱區返鄉，或有接觸史、旅遊史者，請務必至斗六、斗南兩車站接受防疫快篩行動車篩檢，搭乘高鐵者可就近至台大虎尾院區快篩再回家。

由於假日返鄉人潮會比平日多，張麗善說，因台大虎尾院區常態快篩站服務時間為周一至周五，這兩天縣府積極調配醫護人力，打算六、日將快篩行動車駐點在高鐵雲林站，減少民眾奔波及移動、就近快篩。