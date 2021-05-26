因應疫情衝擊 黃偉哲宣布成立紓困專案辦公室

新冠肺炎疫情蔓延，台南市長黃偉哲今天宣布成立紓困專案辦公室，以專人提供相關諮詢服務，協助產業及勞工度過難關。

黃偉哲今天在台南市政府新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會宣布成立紓困專案辦公室（電話：06-2954293），由專人提供相關服務，未來更將透過線上視訊提供專家輔導等各項諮詢，希望疫情艱困時政策盡可能便民。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，市府多項紓困方案，包括紓困振興貸款、保薪資、還舊貸展延及營運資金等，最多可申貸新台幣1億5000萬元；另有青創貸款利息補貼6個月、安心即時上工方案每個月1萬2640元、勞工充電再出發訓練每個月1萬1000元、稅賦減收緩繳、工業區規費緩繳、促參案土地租金減收、市有土地租金緩繳12個月、勞工失業生活及子女就學補助等。

此外，市府和5大市場、4大商圈跨業合作，由小短腿外送業者將食材宅配進社區，昨天就增加7000單的外送業績；市府也將持續鼓勵商家每週推出優惠商品，讓民眾有更多優惠選項，且由黃偉哲直播拍賣，為市場及商圈銷售帶來更多商機。

台南市政府勞工局長王鑫基表示，台南市勞工紓困方案分別是「安心即時上工計畫」、「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」，前兩者原訂今年6月30日結束，因應疫情現況再延長。安心即時上工預估由台南市公部門55個機關再提報1323個短期職缺。充電再出發訓練的參訓津貼補助將持續辦理。

台南市政府衛生局長許以霖說，台南市預估成立31個擴大篩檢站，包含14個行政區衛生所篩檢站、14家醫院及慈濟基金會捐贈2組篩檢組合屋、台積電捐贈1台行動零接觸篩檢車。