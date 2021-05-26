快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送葬樂隊吹奏無法戴口罩 嘉市宣布禁入殯葬園區

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府昨天正式發文要求殯葬業者，禁止樂隊進入嘉市殯葬所的園區。圖／嘉市府提供
嘉義市政府昨天正式發文要求殯葬業者，禁止樂隊進入嘉市殯葬所的園區。圖／嘉市府提供

國內疫情警戒延長至6月14日，中央流行疫情指揮中心今指出宗教場所防疫規定同樣延長，應不辦公祭、僅家祭；嘉義市政府考量往往喪禮隊伍，樂隊吹奏無法不戴口罩，昨天正式發文殯葬業者，禁止前導車、樂隊、佛祖車及各式陣頭進入嘉市殯葬所的園區。

嘉市進行火化須到位於嘉縣水上的嘉市殯葬所，殯葬所指出，嘉市火化場每日最高火化量為48具，均集中上午8點至10點抵達，且送葬隊伍常包括靈車、佛祖車、陣頭、遊覽車等，最高車流量有時達100、200輛，不僅造成嚴重塞車，也會有群聚壓力。

殯葬所強調，為防疫日前與殯葬公會溝通，為減少車流及人流，僅放行載運大體的靈車、必要的家屬來到火化場，其餘人車均減量，尤其佛祖車、陣頭及樂隊禁止進入，讓往生者走得無牽無掛，送葬親屬身心也能得到平安。

嘉市府昨天正式發文禁止前導車、樂隊、佛祖車及各式陣頭，進入嘉市殯葬所的園區。圖／嘉市府提供
嘉市府昨天正式發文禁止前導車、樂隊、佛祖車及各式陣頭，進入嘉市殯葬所的園區。圖／嘉市府提供

疫情 口罩 塞車

延伸閱讀

嘉市連鎖養生館求生推「到府」按摩 遭檢舉勸導速刪文

嘉市公園逾20隻松鼠為患 啟動捕捉卻遭民眾擅開籠放走

嘉市全面禁內用雞肉飯收椅 林聰明用這招消化排隊

嘉義市零確診破蛋 市長：即日起所有餐飲業禁內用

相關新聞

山區飆高溫 台南玉井青果市場防疫困擾：量體溫都超標

台南芒果將上市，知名的玉井青果市場每天都有農民送貨來交易，日前有彰化一盤商確診者足跡到過但也沒有休市，在消毒後持續營業，...

嘉縣集中檢疫所收輕症居民憂 衛生局：管制嚴謹強化清消

新冠肺炎疫情全台三級警戒延長，嘉義縣治居民投訴，日前有北市某客運疑載運輕症者住這間停業旅館，讓周遭居民疑慮害怕；議員王啟...

宅在家看展覽 南美館推出線上美術館

國內新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，暫時休館的台南市美術館在臉書粉絲頁推出線上美術館，昨晚...

影／「勵進號」今返台南安平港 船員目前健康狀況曝

科技部國家實驗研究院所屬的研究船「勵進號」在19日從台南安平出港，今天下午1時半返回入港，由於出港時未能確定船上人員是否...

防疫快篩行動車駐點雲林交通站 把關縣境出入口堵疫情

雲林縣連日啟動足跡區域社區快篩站，今天除在麥寮鄉三盛村及褒忠鄉新湖村設站，也提早三天將縣衛生局獨創的「防疫快篩行動車」駛...

送葬樂隊吹奏無法戴口罩 嘉市宣布禁入殯葬園區

國內疫情警戒延長至6月14日，中央流行疫情指揮中心今指出宗教場所防疫規定同樣延長，應不辦公祭、僅家祭；嘉義市政府考量往往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。