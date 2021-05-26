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送葬樂隊吹奏無法戴口罩 嘉市宣布禁入殯葬園區
國內疫情警戒延長至6月14日，中央流行疫情指揮中心今指出宗教場所防疫規定同樣延長，應不辦公祭、僅家祭；嘉義市政府考量往往喪禮隊伍，樂隊吹奏無法不戴口罩，昨天正式發文殯葬業者，禁止前導車、樂隊、佛祖車及各式陣頭進入嘉市殯葬所的園區。
嘉市進行火化須到位於嘉縣水上的嘉市殯葬所，殯葬所指出，嘉市火化場每日最高火化量為48具，均集中上午8點至10點抵達，且送葬隊伍常包括靈車、佛祖車、陣頭、遊覽車等，最高車流量有時達100、200輛，不僅造成嚴重塞車，也會有群聚壓力。
殯葬所強調，為防疫日前與殯葬公會溝通，為減少車流及人流，僅放行載運大體的靈車、必要的家屬來到火化場，其餘人車均減量，尤其佛祖車、陣頭及樂隊禁止進入，讓往生者走得無牽無掛，送葬親屬身心也能得到平安。
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