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一天10例確診足跡遍及 台南6市場今起休市3天全面消毒
本土疫情升高，台南市一口氣增加10例確診個案，疫調足跡顯示確診者曾到過玉井市場、鴨母寮市場、一筆民有市場、崇德公有市場、崇德民有市場、中州寮市場等地，各市場自治會同步公告休市3天進行全面性的清消作業，呼籲近日有至以上市場採買的民眾應自主健康管理，期間如出現不適症狀，請立即撥打1922防疫專線並依指示就醫。
崇德市場王美花會長說，為協力防範疫情擴散，市場自治會立即通知攤商配合休市3天進行全面環境消毒，攤商亦全力支持市府政策，各大公民有市場自治會與夜市管委會也表示會積極配合並協助市府防疫宣導作為，站在市場第一陣線做好防疫措施，責無旁貸。
市長黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心宣布全國延長第三級警戒至6月14日，為防堵疫情蔓延，臺南市所有夜市即日起亦全面停止營業，直到中央疫情指揮中心宣布解除三級警戒為止，再次呼籲全體市民朋友，應遵守減少不必要的移動，外出時全程配戴口罩，餐飲場所全面禁止內用等防疫措施，讓疫情儘速落幕。
經發局長陳凱凌說，感謝各公民有市場、夜市自治會與攤商配合疫情全面消毒並休市，恢復營業後仍會確實落實簡訊實聯制的方式管制市場出入口，確實達到「戴口罩、實聯制、噴酒精」防疫三步驟，給市民朋友一個安心的購物環境。
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