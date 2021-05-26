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雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

南化水庫甘霖挹注 估增3、4天用水量

中央社 / 台南26日電

台南、高雄山區昨天下午出現一波近來少見的明顯雨勢，南化水庫集水區雨量超過70毫米，加上甲仙攔河堰流量也提高，經濟部水利署啟動越域引水機制，預估可帶來3、4天用水量。

台南南化山區一帶昨天下午至傍晚左右出現近來少見的明顯雨勢，不少民眾關心是否能為水庫帶來挹注。

依經濟部水利署南區水資源局的觀測資料，南化水庫今天上午10時的蓄水量為814萬立方公尺，比昨天下午4時的754萬立方公尺增加60萬立方公尺，蓄水率小幅回升至8.95%。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，昨天在南化水庫集水區出現降雨，加上甲仙攔河堰流量上升，越域引水進入南化水庫的量稍微提升，估算昨天入水量約70萬立方公尺，雖然因地表乾旱太久逕流不明顯，但預估今天還可再有一些水量入庫。

他說，初估這波降雨共可為南化水庫帶來約100萬至150萬立方公尺水量，若依每天出水量約30萬立方公尺估算，大約是3天到4天的用量。

另外，水利署人員昨天雖也在曾文水庫、烏山頭水庫執行人工增雨作業，但集水區雨量相當有限，對台南市的水情幾乎沒有幫助。今天上午10時曾文水庫蓄水量為3041萬立方公尺，蓄水率5.97%，烏山頭水庫蓄水量2768萬立方公尺，蓄水率35.63%。

南化水庫 水利署

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