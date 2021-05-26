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雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

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乾旱飆高溫 台南山區芒果曬傷果小 農民苦等下雨仍失望

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南玉井山區乾旱又飆高溫，芒果曬傷嚴重。圖／賴永坤提供
台南玉井山區乾旱又飆高溫，芒果曬傷嚴重。圖／賴永坤提供

「『芒果你辛苦了！』今年嚴重的高溫乾旱，山坡地的芒果樹無水可喝，無蔭可遮，任憑艷陽烈日曝曬，樹葉枯黃，果實掉落，剩下吊在樹上的不是被曬傷，就是長不大像雞蛋般大小，叫我如何不心痛。」台南山區果農昨天苦等山區能夠下雨，但等好久雨就是下不來，果農賴永坤忍不住說，很失望也憂心今年芒果的銷路，因乾旱少雨果實偏小，加上疫情內外銷都會受到影響，還有全國警戒三級延到6月14日，為了防疫大家不出門，芒果冰沒有遊客也會受到影響。

台南市農業局表示，芒果若有曬傷情況請先向當地公所農建課速報，會派員前往了解是普遍情況還是個案，評估是否啟動天然災害救助；也會全面了解芒果的產銷情形提出因應。

賴永坤說，有生以來沒看過像今年乾旱這麼嚴重，昨天山區難得烏雲密佈，但等了一整天雨還是沒有下來，只有南化和楠西梅嶺有降雨，「對老天爺有點失望」，沒有體諒到農民的苦，山坡地的芒果日曬充足是最好吃的，但今年反而受乾旱及高溫影響最大，原本靠埤塘灌溉早就乾了，加上前一陣子全國最高溫都出現在玉井和南化，還來不及套袋的芒果嚴重曬傷。

賴永坤也憂心說，現在看起來好像套袋滿滿，但果實都很小，缺少雨水長不大，今年300公克以下小果恐會爆量，不只是影響禮盒市場，加工果可能也乏人問津，要外銷和裝禮盒的果實至少要350公克或400公克以上，花費這麼大的人力物力套袋，到時候恐怕會血本無歸。

賴永坤指出，另外疫情的影響還要多久都是不確定因素，外銷班機難訂？國內宅配也被告知不能夠隔天到貨，這對鮮果禮盒是很大的不確定因素，芒果都是今天出貨明天到消費者手中，否則品質恐會有問題，衍生很多糾紛；另外芒果冰銷量也很大，但現在疫情大家不出門，觀光景點商圈等都幾乎不營業， 再過兩周，屏東和台南芒果就要上市了，在端午節會達到高峰，全國警戒到6月14日正是芒果集中上市，加上荔枝等水果也要上市了，請農政單位要多幫忙農民。

台南山區果農總動員為芒果套袋。圖／賴永坤提供
台南山區果農總動員為芒果套袋。圖／賴永坤提供
台南玉井山區乾旱又飆高溫，芒果曬傷嚴重。圖／賴永坤提供
台南玉井山區乾旱又飆高溫，芒果曬傷嚴重。圖／賴永坤提供

芒果 疫情 高溫

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