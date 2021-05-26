快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

煮到厭世又不想出門買 嘉縣產地有蔬果箱宅配到家

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，煮菜煮到很厭世，又實在不想出門採購！宅配到府的好選擇「蔬菜箱」，歡迎民眾上網訂購。圖／取自黃貞瑜臉書
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，煮菜煮到很厭世，又實在不想出門採購！宅配到府的好選擇「蔬菜箱」，歡迎民眾上網訂購。圖／取自黃貞瑜臉書

新冠肺炎疫情爆發社區感染，防疫提升到三級警戒學校停課，延長到6月14日，民眾減少出外消費，到傳統市場採買，衝擊農漁民收入，嘉義縣府協助農民擴大產地直銷等多項措施；縣農會協助蔬果產地鄉鎮農會、青農，推出「蔬菜箱」，宅配到家。

縣府農業處長許彰敏說，嘉縣雖非葉菜類主要產區，但為協助農民解決短期供應失衡影響，在農業處粉絲專頁，協助農民團體及農民張貼宣傳販售資訊，目前已有農產類資訊上線，陸續更新中。

配合中央啟動加工調節措施，公告徵求加工廠進場採購鳳梨、香蕉、芒果等品項加工加值，積極洽詢加工廠採購加工中。持續觀察農產價格，協調相關單位進場採購，請農糧署協助行文國軍、企業、機構等，多多採購買香蕉作為副食，啟動因應措施。

農業處協助農民擴大產地直銷增加多元通路管道，辦理東森購物嘉義優鮮館，並媒合電商通路農漁民加入樂天、鱻漁購、台灣好農、直接向農民買等電商直銷平台，鼓勵農漁民利用FB或LINE等社群進行產品直售。輔導嘉義區漁會參加漁業署虱目魚季銷售活動。

縣農會總幹事黃貞瑜說，煮菜煮到很厭世，又實在不想出門採購！宅配到府的好選擇「蔬菜箱」，蔬菜產區主要在新港鄉，青農合作在臉書粉絲專頁「靜心農園」推出蔬菜箱，透過網路、通訊軟體轉傳，不少民眾訂購，學校停課，為避免提供學校團膳蔬菜農產無處去，協助農友透過網路行銷宅配消化產量。

農民 漁民 農會

延伸閱讀

延長停課不如直接放暑假？家長：省去雙方線上教學困擾

PChome 24h購物最新公告！全台宅配「不分區不間斷」

嘉縣餐飲業者守規定禁內用 但仍有民眾違法群聚打麻將

台南推市場美食新鮮送、有機蔬菜箱 在家就能逛菜市場

相關新聞

山區飆高溫 台南玉井青果市場防疫困擾：量體溫都超標

台南芒果將上市，知名的玉井青果市場每天都有農民送貨來交易，日前有彰化一盤商確診者足跡到過但也沒有休市，在消毒後持續營業，...

嘉縣集中檢疫所收輕症居民憂 衛生局：管制嚴謹強化清消

新冠肺炎疫情全台三級警戒延長，嘉義縣治居民投訴，日前有北市某客運疑載運輕症者住這間停業旅館，讓周遭居民疑慮害怕；議員王啟...

宅在家看展覽 南美館推出線上美術館

國內新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，暫時休館的台南市美術館在臉書粉絲頁推出線上美術館，昨晚...

影／「勵進號」今返台南安平港 船員目前健康狀況曝

科技部國家實驗研究院所屬的研究船「勵進號」在19日從台南安平出港，今天下午1時半返回入港，由於出港時未能確定船上人員是否...

防疫快篩行動車駐點雲林交通站 把關縣境出入口堵疫情

雲林縣連日啟動足跡區域社區快篩站，今天除在麥寮鄉三盛村及褒忠鄉新湖村設站，也提早三天將縣衛生局獨創的「防疫快篩行動車」駛...

送葬樂隊吹奏無法戴口罩 嘉市宣布禁入殯葬園區

國內疫情警戒延長至6月14日，中央流行疫情指揮中心今指出宗教場所防疫規定同樣延長，應不辦公祭、僅家祭；嘉義市政府考量往往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。