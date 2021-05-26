煮到厭世又不想出門買 嘉縣產地有蔬果箱宅配到家

新冠肺炎疫情爆發社區感染，防疫提升到三級警戒學校停課，延長到6月14日，民眾減少出外消費，到傳統市場採買，衝擊農漁民收入，嘉義縣府協助農民擴大產地直銷等多項措施；縣農會協助蔬果產地鄉鎮農會、青農，推出「蔬菜箱」，宅配到家。

縣府農業處長許彰敏說，嘉縣雖非葉菜類主要產區，但為協助農民解決短期供應失衡影響，在農業處粉絲專頁，協助農民團體及農民張貼宣傳販售資訊，目前已有農產類資訊上線，陸續更新中。

配合中央啟動加工調節措施，公告徵求加工廠進場採購鳳梨、香蕉、芒果等品項加工加值，積極洽詢加工廠採購加工中。持續觀察農產價格，協調相關單位進場採購，請農糧署協助行文國軍、企業、機構等，多多採購買香蕉作為副食，啟動因應措施。

農業處協助農民擴大產地直銷增加多元通路管道，辦理東森購物嘉義優鮮館，並媒合電商通路農漁民加入樂天、鱻漁購、台灣好農、直接向農民買等電商直銷平台，鼓勵農漁民利用FB或LINE等社群進行產品直售。輔導嘉義區漁會參加漁業署虱目魚季銷售活動。

縣農會總幹事黃貞瑜說，煮菜煮到很厭世，又實在不想出門採購！宅配到府的好選擇「蔬菜箱」，蔬菜產區主要在新港鄉，青農合作在臉書粉絲專頁「靜心農園」推出蔬菜箱，透過網路、通訊軟體轉傳，不少民眾訂購，學校停課，為避免提供學校團膳蔬菜農產無處去，協助農友透過網路行銷宅配消化產量。