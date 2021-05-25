台南社區大片閒置空地成防疫治安死角？ 警：已加強巡邏

台南市永康區振興街社區住戶投訴指出，社區有一大片非法停車場緊鄰住家，遭爆料後廢棄無人管，大批不明車輛停車直逼沒有圍籬的住家，半夜還有外地人開車進入，疑似吸毒成治安死角；而防疫升級，這塊社區大空地每天有不知來自何方駕駛不戴口抽菸、咳嗽吐痰、夜間車子怠速數小時、向台南市府檢舉無下文。

台南市警局永康分局表示，沒有接獲民眾報案有人吸毒，但有接獲報案有人沒帶口罩，巡邏人員到場未發現；轄區復興派出所已經加強巡邏，周遭住戶不必恐慌，發現有任何可疑人事物請立即報案。